В Белгород на место обрушения дома отправили элиту МЧС

Передовые отряды МЧС вылетят на место происшествия в Белгороде (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
На место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде готовы вылететь передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер». Об этом заявили в оперативных службах.
«Передовые отряды МЧС РФ „Центроспас“ и „Лидер“ приведены в готовность к вылету на обрушение дома в Белгороде», — говорится в сообщении оперативников. Информацию приводит ТАСС.
Сейчас спасатели разбирают завалы дома. Были спасены уже 12 человек. Спасать пострадавших помогает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
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