В Белгород на место обрушения дома отправили элиту МЧС

12 мая 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Передовые отряды МЧС вылетят на место происшествия в Белгороде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома На место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде готовы вылететь передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер». Об этом заявили в оперативных службах. «Передовые отряды МЧС РФ „Центроспас“ и „Лидер“ приведены в готовность к вылету на обрушение дома в Белгороде», — говорится в сообщении оперативников. Информацию приводит ТАСС. Сейчас спасатели разбирают завалы дома. Были спасены уже 12 человек. Спасать пострадавших помогает глава Белгородской области Вячеслав Гладков. На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде готовы вылететь передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер». Об этом заявили в оперативных службах. «Передовые отряды МЧС РФ „Центроспас“ и „Лидер“ приведены в готовность к вылету на обрушение дома в Белгороде», — говорится в сообщении оперативников. Информацию приводит ТАСС. Сейчас спасатели разбирают завалы дома. Были спасены уже 12 человек. Спасать пострадавших помогает глава Белгородской области Вячеслав Гладков. На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.