В Белгород на место обрушения дома отправили элиту МЧС

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, сотрудники мчс
Передовые отряды МЧС вылетят на место происшествия в Белгороде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

На место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде готовы вылететь передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер». Об этом заявили в оперативных службах.

«Передовые отряды МЧС РФ „Центроспас“ и „Лидер“ приведены в готовность к вылету на обрушение дома в Белгороде», — говорится в сообщении оперативников. Информацию приводит ТАСС.

Сейчас спасатели разбирают завалы дома. Были спасены уже 12 человек. Спасать пострадавших помогает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.

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На место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде готовы вылететь передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер». Об этом заявили в оперативных службах. «Передовые отряды МЧС РФ „Центроспас“ и „Лидер“ приведены в готовность к вылету на обрушение дома в Белгороде», — говорится в сообщении оперативников. Информацию приводит ТАСС. Сейчас спасатели разбирают завалы дома. Были спасены уже 12 человек. Спасать пострадавших помогает глава Белгородской области Вячеслав Гладков. На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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