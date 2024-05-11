11 мая 2024
10 мая 2024

Власти Салехарда начали активную борьбу со снегом и лужами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , уборочная техника, городское хозяйство, снегоуборочная машина, коммунальная техника, коммунальная служба
В городе работает 20 единиц коммунальной техники Фото:

Дорожники Салехарда (ЯНАО) работают на улицах города, чтобы избавиться от снега и луж. В городе сейчас работают 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает администрация Салехарда.

«Дорожники ведут пропарку сетей ливневой канализации и очистку водоотводных лотков. ППУ работают в разных районах города. Ведется патрулирование улично-дорожной сети, очистка тротуаров и уборка снега», — написала администрация в telegram-канале.

На линии, кроме техники для очистки гильз и лотков, работают КАМАЗы, погрузчики, грейдер и экскаватор. В общей сложности 20 единиц коммунальной техники борются со снегом и лужами.

Жители Салехарда ранее пожаловались на затопленные улицы. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Это все происходит в связи с потеплением в городе.

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Дорожники Салехарда (ЯНАО) работают на улицах города, чтобы избавиться от снега и луж. В городе сейчас работают 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает администрация Салехарда. «Дорожники ведут пропарку сетей ливневой канализации и очистку водоотводных лотков. ППУ работают в разных районах города. Ведется патрулирование улично-дорожной сети, очистка тротуаров и уборка снега», — написала администрация в telegram-канале. На линии, кроме техники для очистки гильз и лотков, работают КАМАЗы, погрузчики, грейдер и экскаватор. В общей сложности 20 единиц коммунальной техники борются со снегом и лужами. Жители Салехарда ранее пожаловались на затопленные улицы. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Это все происходит в связи с потеплением в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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