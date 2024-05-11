Власти Салехарда начали активную борьбу со снегом и лужами. Фото

12 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

В городе работает 20 единиц коммунальной техники Фото: Размик Закарян © URA.RU Дорожники Салехарда (ЯНАО) работают на улицах города, чтобы избавиться от снега и луж. В городе сейчас работают 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает администрация Салехарда. «Дорожники ведут пропарку сетей ливневой канализации и очистку водоотводных лотков. ППУ работают в разных районах города. Ведется патрулирование улично-дорожной сети, очистка тротуаров и уборка снега», — написала администрация в telegram-канале. На линии, кроме техники для очистки гильз и лотков, работают КАМАЗы, погрузчики, грейдер и экскаватор. В общей сложности 20 единиц коммунальной техники борются со снегом и лужами. Жители Салехарда ранее пожаловались на затопленные улицы. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Это все происходит в связи с потеплением в городе. Фото: telegram-канал «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА» Фото: telegram-канал «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА» Фото: telegram-канал «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожники Салехарда (ЯНАО) работают на улицах города, чтобы избавиться от снега и луж. В городе сейчас работают 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает администрация Салехарда. «Дорожники ведут пропарку сетей ливневой канализации и очистку водоотводных лотков. ППУ работают в разных районах города. Ведется патрулирование улично-дорожной сети, очистка тротуаров и уборка снега», — написала администрация в telegram-канале. На линии, кроме техники для очистки гильз и лотков, работают КАМАЗы, погрузчики, грейдер и экскаватор. В общей сложности 20 единиц коммунальной техники борются со снегом и лужами. Жители Салехарда ранее пожаловались на затопленные улицы. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Это все происходит в связи с потеплением в городе.