Жители ЯНАО массово жалуются на неубранный снег и огромные лужи. Видео

11 мая 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Салехарде машины застряли из-за растаянного снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) многие улицы затопило из-за талого снега. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Об этом жители города рассказали в соцсетях. «Здравствуйте! Сколько это будет продолжаться? Каждую весну одно и то же. УК не вывозит снег. В подъезд без сапог не выйти и не зайти. Приехали, бросили посреди лужи паллет и уехали. А как до него добираться и выходить с него никто не знает. Не легче вывезти кучу снега?» — пишут жители в telegram-канале «Вечерний Салехард». Кроме того, из-за неубранного снега на дорогах застревают машины. Жители города поделились в соцсетях роликом, на котором показали место, где машины не могут проехать. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. В городе 11 мая потеплело до +6 градусов. Порывы ветра слабые — три метра в секунду. Весь день светит солнце. Фото: telegram-канал «Вечерний Салехард» Фото: telegram-канал «Вечерний Салехард» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) многие улицы затопило из-за талого снега. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Об этом жители города рассказали в соцсетях. «Здравствуйте! Сколько это будет продолжаться? Каждую весну одно и то же. УК не вывозит снег. В подъезд без сапог не выйти и не зайти. Приехали, бросили посреди лужи паллет и уехали. А как до него добираться и выходить с него никто не знает. Не легче вывезти кучу снега?» — пишут жители в telegram-канале «Вечерний Салехард». Кроме того, из-за неубранного снега на дорогах застревают машины. Жители города поделились в соцсетях роликом, на котором показали место, где машины не могут проехать. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. В городе 11 мая потеплело до +6 градусов. Порывы ветра слабые — три метра в секунду. Весь день светит солнце.