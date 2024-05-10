10 мая 2024
09 мая 2024

Жители ЯНАО массово жалуются на неубранный снег и огромные лужи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороги города весной. Сургут, мусор, грязь, тает снег, гора мусора, весна
В Салехарде машины застряли из-за растаянного снега Фото:

В Салехарде (ЯНАО) многие улицы затопило из-за талого снега. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Об этом жители города рассказали в соцсетях.

«Здравствуйте! Сколько это будет продолжаться? Каждую весну одно и то же. УК не вывозит снег. В подъезд без сапог не выйти и не зайти. Приехали, бросили посреди лужи паллет и уехали. А как до него добираться и выходить с него никто не знает. Не легче вывезти кучу снега?» — пишут жители в telegram-канале «Вечерний Салехард».

Кроме того, из-за неубранного снега на дорогах застревают машины. Жители города поделились в соцсетях роликом, на котором показали место, где машины не могут проехать.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается.

В городе 11 мая потеплело до +6 градусов. Порывы ветра слабые — три метра в секунду. Весь день светит солнце.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) многие улицы затопило из-за талого снега. Это привило к тому, что водители застревают по дороге, а пешеходы не могут пройти к своим домам. Об этом жители города рассказали в соцсетях. «Здравствуйте! Сколько это будет продолжаться? Каждую весну одно и то же. УК не вывозит снег. В подъезд без сапог не выйти и не зайти. Приехали, бросили посреди лужи паллет и уехали. А как до него добираться и выходить с него никто не знает. Не легче вывезти кучу снега?» — пишут жители в telegram-канале «Вечерний Салехард». Кроме того, из-за неубранного снега на дорогах застревают машины. Жители города поделились в соцсетях роликом, на котором показали место, где машины не могут проехать. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Ответ ожидается. В городе 11 мая потеплело до +6 градусов. Порывы ветра слабые — три метра в секунду. Весь день светит солнце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...