Появились шокирующие кадры момента падения крыши дома на спасателей

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Обрушение дома произошло после попадания украинской ракеты в подъезд (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

После обрушения подъезда на спасателей рухнула крыша дома в Белгороде. Этот момент удалось заснять на видео.

На нем видно, как на спасателей, которые помогали людям, обрушилась крыша. Многие успели отбежать. Информации о пострадавших после падения крыши пока нет.

До этого ВСУ запустили несколько ракет по Белгороду. Они были сбиты. Однако один фрагмент попал в жилой дом, в котором потом обрушился подъезд. Вся оперативная информации — в онлайн-трансляции URA.RU. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.

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После обрушения подъезда на спасателей рухнула крыша дома в Белгороде. Этот момент удалось заснять на видео. На нем видно, как на спасателей, которые помогали людям, обрушилась крыша. Многие успели отбежать. Информации о пострадавших после падения крыши пока нет. До этого ВСУ запустили несколько ракет по Белгороду. Они были сбиты. Однако один фрагмент попал в жилой дом, в котором потом обрушился подъезд. Вся оперативная информации — в онлайн-трансляции URA.RU. Было возбуждено уголовное дело о теракте. На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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