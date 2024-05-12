Появились шокирующие кадры момента падения крыши дома на спасателей

После обрушения подъезда на спасателей рухнула крыша дома в Белгороде. Этот момент удалось заснять на видео.
На нем видно, как на спасателей, которые помогали людям, обрушилась крыша. Многие успели отбежать. Информации о пострадавших после падения крыши пока нет.
До этого ВСУ запустили несколько ракет по Белгороду. Они были сбиты. Однако один фрагмент попал в жилой дом, в котором потом обрушился подъезд. Вся оперативная информации — в онлайн-трансляции URA.RU. Было возбуждено уголовное дело о теракте.
На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
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