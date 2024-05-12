Появились шокирующие кадры момента падения крыши дома на спасателей

12 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Обрушение дома произошло после попадания украинской ракеты в подъезд (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома После обрушения подъезда на спасателей рухнула крыша дома в Белгороде. Этот момент удалось заснять на видео. На нем видно, как на спасателей, которые помогали людям, обрушилась крыша. Многие успели отбежать. Информации о пострадавших после падения крыши пока нет. До этого ВСУ запустили несколько ракет по Белгороду. Они были сбиты. Однако один фрагмент попал в жилой дом, в котором потом обрушился подъезд. Вся оперативная информации — в онлайн-трансляции URA.RU. Было возбуждено уголовное дело о теракте. На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обрушения подъезда на спасателей рухнула крыша дома в Белгороде. Этот момент удалось заснять на видео. На нем видно, как на спасателей, которые помогали людям, обрушилась крыша. Многие успели отбежать. Информации о пострадавших после падения крыши пока нет. До этого ВСУ запустили несколько ракет по Белгороду. Они были сбиты. Однако один фрагмент попал в жилой дом, в котором потом обрушился подъезд. Вся оперативная информации — в онлайн-трансляции URA.RU. Было возбуждено уголовное дело о теракте. На видео запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.