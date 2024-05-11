Из чего курганцам строить дома, чтобы они не сгорели в пожаре

12 мая 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Частные дома лучше делать из кирпича, газобетона, чтобы обезопасить жилье от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары-2024 в Курганской области В Курганской области действует особый противопожарный сезон. С наступлением жары увеличивается риск возгораний частных домов и дач. О том, какие материалы использовать при строительстве, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров — в материале URA.RU. Рекомендуется строить жилье с применением негорючих материалов: кирпича, ячеистого бетона, керамзитобетона, газобетона и т. п. Более пожароопасными считаются дома, построенные из массива дерева — бруса и бревна. При этом важно уделять особое внимание материалам, которые используются для внутренней и внешней отделки домов. Материалы для фасада Для внешней отделки советуют использовать сайдинг. Чаще всего используется металлический и фиброцементный сайдинг. Также фасады оформляют профилированным листом и облицовочным кирпичом. Металлический изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, фиброцементный — из цемента, песка и целлюлозы. При пожаре они не выделяют ядовитых веществ. При этом профилированный лист не только не горит, но и служит барьером для распространения огня. Материалы для кровли Одним из самых пожаробезопасных кровельных материалов — металлическая черепица. Ее рельефные листы изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Еще одним преимущество металлочерепицы является долговечность и быстрый монтаж. Также отличной преградой для огня выступает кровля из профилированного листа. Менее подходящими вариантами являются шифер, материал на основе битума и целлюлозы, а также гибкая черепица. Чем лучше утеплять дом Немаловажный этап при строительство домов — теплоизоляция стен и кровли. Самыми пожаробезопасными материалами являются минеральная кварцевая и базальтовая вата. Они не горят при пожаре, однако начинают плавиться при температуре 550 и 1100 градусов соответственно. Утеплитель из кварца производится из кварцевого песка, извести и плавленого стекла. Базальтовый материал — из продуктов расплава вулканических пород. Не рекомендуется использовать минеральную шлаковую вату, произведенную из производственных отходов. Такой материал легко воспламеняется. Также не пожаробезопасным считается пенополистирол. Этот теплоизоляционный материал довольно быстро горит и выделяет токсичные вещества. Ранее URA.RU писало о том, как строить дома и дачи, чтобы их не унесло наводнением. Эксперты советуют курганцам уделять особое внимание выбору места для будущего жилья, а именно избегать подтапливаемые зоны и близкое расположение к рекам. Также рекомендуют делать фундамент из буронабивных свай, а в качестве материала для стен использовать керамоблоки, кирпич, бетолекс и газобетон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области действует особый противопожарный сезон. С наступлением жары увеличивается риск возгораний частных домов и дач. О том, какие материалы использовать при строительстве, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров — в материале URA.RU. Рекомендуется строить жилье с применением негорючих материалов: кирпича, ячеистого бетона, керамзитобетона, газобетона и т. п. Более пожароопасными считаются дома, построенные из массива дерева — бруса и бревна. При этом важно уделять особое внимание материалам, которые используются для внутренней и внешней отделки домов. Материалы для фасада Для внешней отделки советуют использовать сайдинг. Чаще всего используется металлический и фиброцементный сайдинг. Также фасады оформляют профилированным листом и облицовочным кирпичом. Металлический изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, фиброцементный — из цемента, песка и целлюлозы. При пожаре они не выделяют ядовитых веществ. При этом профилированный лист не только не горит, но и служит барьером для распространения огня. Материалы для кровли Одним из самых пожаробезопасных кровельных материалов — металлическая черепица. Ее рельефные листы изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Еще одним преимущество металлочерепицы является долговечность и быстрый монтаж. Также отличной преградой для огня выступает кровля из профилированного листа. Менее подходящими вариантами являются шифер, материал на основе битума и целлюлозы, а также гибкая черепица. Чем лучше утеплять дом Немаловажный этап при строительство домов — теплоизоляция стен и кровли. Самыми пожаробезопасными материалами являются минеральная кварцевая и базальтовая вата. Они не горят при пожаре, однако начинают плавиться при температуре 550 и 1100 градусов соответственно. Утеплитель из кварца производится из кварцевого песка, извести и плавленого стекла. Базальтовый материал — из продуктов расплава вулканических пород. Не рекомендуется использовать минеральную шлаковую вату, произведенную из производственных отходов. Такой материал легко воспламеняется. Также не пожаробезопасным считается пенополистирол. Этот теплоизоляционный материал довольно быстро горит и выделяет токсичные вещества. Ранее URA.RU писало о том, как строить дома и дачи, чтобы их не унесло наводнением. Эксперты советуют курганцам уделять особое внимание выбору места для будущего жилья, а именно избегать подтапливаемые зоны и близкое расположение к рекам. Также рекомендуют делать фундамент из буронабивных свай, а в качестве материала для стен использовать керамоблоки, кирпич, бетолекс и газобетон.