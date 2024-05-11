11 мая 2024

Полпред Якушев: Урал готов помочь пострадавшему от удара ВСУ Белгороду

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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Якушев заявил, что регионы УрФО готовы принять пострадавших в трагедии Фото:

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Белгороде и заявил о готовности макрорегиона помочь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Украинская армия совершила очередную террористическую атаку в сторону мирного населения России. Урал скорбит вместе с Белгородом. Регионы Уральского федерального округа готовы оказать необходимую помощь, принять у себя жителей Белгородской области», — заявил Якушев. Он также отметил, что украинские власти способны «только на такие бесчеловечные поступки, которые не останутся безнаказанными».

Как ранее сообщало агентство, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек.

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Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Белгороде и заявил о готовности макрорегиона помочь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Украинская армия совершила очередную террористическую атаку в сторону мирного населения России. Урал скорбит вместе с Белгородом. Регионы Уральского федерального округа готовы оказать необходимую помощь, принять у себя жителей Белгородской области», — заявил Якушев. Он также отметил, что украинские власти способны «только на такие бесчеловечные поступки, которые не останутся безнаказанными». Как ранее сообщало агентство, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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