В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки: что известно к этому часу

В Белгороде из-за удара ВСУ обрушился подъезд многоэтажки

12 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. Главное о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.