В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки: что известно к этому часу

Спасатели и пожарные разбирают завалы на месте обрушения
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. Главное о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
- ВСУ 12 мая произвели массовый обстрел Белгорода и Белгородского района. Из-за этого была объявлена ракетная опасность.
- Позже сообщалось о разрушении подъезда многоэтажки. Также, по данным telegram-каналов, есть риск обрушения всего здания.
- Предварительно, в дом попал снаряд из ракетно-зенитного комплекса «Ольха», сообщают telegram-каналы. Под завалами могут находиться от 15 человек.
- На месте обрушения работают спасатели и пожарные. Они же разбирают завалы здания.
- По данным СК РФ, при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района погибла женщина. Также 30 человек пострадали.
- На место ЧП прибыл губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона лично помогает разбирать завалы и спасать пострадавших.
- Также спасать людей под завалами помогают местные жители. Об этом сообщили очевидцы.
- По данным канала «Белгород №1», жильцы обрушившегося дома не могут выбраться из квартир. По данным СМИ, в здании были посечены окна.
- Из-под завалов достали маленького ребенка. Также из-за ЧП пострадали шесть человек, пишет ТАСС.
- В Белгороде продолжает действовать ракетная опасность. Граждан призвали не выходить из домов.
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