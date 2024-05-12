В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки: что известно к этому часу

В Белгороде из-за удара ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Спасатели и пожарные разбирают завалы на месте обрушения Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. Главное о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.

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В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. Главное о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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