11 мая 2024
10 мая 2024

В клубе Нового Уренгоя мигрант на камеру угрожал убить кого-нибудь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, пистолет, оружие, пм, тт
У парня был охолощенный пистолет Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) мигрант пришел с якобы оружием в ночной клуб и пообещал на видео кого-нибудь убить. Ролик с угрозами опубликовали в соцсетях.

«Я сегодня кого-нибудь убью *****», — заявляет мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале «Многонационал». При этом он находился с якобы оружием в одном из ночных клубов.

Позже его задержала полиция. В участке он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать. По данным СМИ, в Новый Уренгой мужчина приехал из Азербайджана.

Агентство URA.RU связалось с пресс-службой УМВД региона, чтобы узнать о подробностях инцидента. «Во время проверки установлено, что запечатленный на видео молодой человек 2003 года рождения. Находясь в одном из баров Новый Уренгой, он продемонстрировал на видео охолощенный пистолет и высказал слова с угрозами в шутку, так как думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Сейчас проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) мигрант пришел с якобы оружием в ночной клуб и пообещал на видео кого-нибудь убить. Ролик с угрозами опубликовали в соцсетях. «Я сегодня кого-нибудь убью *****», — заявляет мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале «Многонационал». При этом он находился с якобы оружием в одном из ночных клубов. Позже его задержала полиция. В участке он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать. По данным СМИ, в Новый Уренгой мужчина приехал из Азербайджана. Агентство URA.RU связалось с пресс-службой УМВД региона, чтобы узнать о подробностях инцидента. «Во время проверки установлено, что запечатленный на видео молодой человек 2003 года рождения. Находясь в одном из баров Новый Уренгой, он продемонстрировал на видео охолощенный пистолет и высказал слова с угрозами в шутку, так как думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Сейчас проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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