В клубе Нового Уренгоя мигрант на камеру угрожал убить кого-нибудь. Видео

12 мая 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

У парня был охолощенный пистолет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) мигрант пришел с якобы оружием в ночной клуб и пообещал на видео кого-нибудь убить. Ролик с угрозами опубликовали в соцсетях. «Я сегодня кого-нибудь убью *****», — заявляет мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале «Многонационал». При этом он находился с якобы оружием в одном из ночных клубов. Позже его задержала полиция. В участке он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать. По данным СМИ, в Новый Уренгой мужчина приехал из Азербайджана. Агентство URA.RU связалось с пресс-службой УМВД региона, чтобы узнать о подробностях инцидента. «Во время проверки установлено, что запечатленный на видео молодой человек 2003 года рождения. Находясь в одном из баров Новый Уренгой, он продемонстрировал на видео охолощенный пистолет и высказал слова с угрозами в шутку, так как думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Сейчас проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) мигрант пришел с якобы оружием в ночной клуб и пообещал на видео кого-нибудь убить. Ролик с угрозами опубликовали в соцсетях. «Я сегодня кого-нибудь убью *****», — заявляет мужчина на видео, которое было опубликовано в telegram-канале «Многонационал». При этом он находился с якобы оружием в одном из ночных клубов. Позже его задержала полиция. В участке он извинился перед жителями города и сообщил, что не хотел никого напугать или кому-то угрожать. По данным СМИ, в Новый Уренгой мужчина приехал из Азербайджана. Агентство URA.RU связалось с пресс-службой УМВД региона, чтобы узнать о подробностях инцидента. «Во время проверки установлено, что запечатленный на видео молодой человек 2003 года рождения. Находясь в одном из баров Новый Уренгой, он продемонстрировал на видео охолощенный пистолет и высказал слова с угрозами в шутку, так как думал, что съемка предназначалась для личного пользования и не будет распространена. Сейчас проводится проверка», — рассказали в ведомстве.