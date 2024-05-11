Депутат Борисовец покинул состав учредителей крупнейшего розария в Прикамье

Депутат законодательного собрания Прикамья Юрий Борисовец вышел из состава учредителей ООО «Интеллектагро». Компания считается крупнейшим розарием в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», доля акций Борисовца составляла 51%.
«Доля акций Юрия Борисовеца перешла в собственность ООО», — на данные портала ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник, знакомый с ситуацией, пояснил изданию, что передача активов является подготовкой к дальнейшему процессу продажи.
Агрокомплекс оценили в 60 млн рублей. Основное производство размещено в деревне Пакли Осинского района. «Интеллектагро» принадлежит сеть магазинов FreskaRosa.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Депутат законодательного собрания Прикамья Юрий Борисовец вышел из состава учредителей ООО «Интеллектагро». Компания считается крупнейшим розарием в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», доля акций Борисовца составляла 51%. «Доля акций Юрия Борисовеца перешла в собственность ООО», — на данные портала ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник, знакомый с ситуацией, пояснил изданию, что передача активов является подготовкой к дальнейшему процессу продажи. Агрокомплекс оценили в 60 млн рублей. Основное производство размещено в деревне Пакли Осинского района. «Интеллектагро» принадлежит сеть магазинов FreskaRosa.