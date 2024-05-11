11 мая 2024
10 мая 2024

Депутат Борисовец покинул состав учредителей крупнейшего розария в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогу прошлого года ООО стало убыточным
По итогу прошлого года ООО стало убыточным Фото:

Депутат законодательного собрания Прикамья Юрий Борисовец вышел из состава учредителей ООО «Интеллектагро». Компания считается крупнейшим розарием в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», доля акций Борисовца составляла 51%.

«Доля акций Юрия Борисовеца перешла в собственность ООО», — на данные портала ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник, знакомый с ситуацией, пояснил изданию, что передача активов является подготовкой к дальнейшему процессу продажи.

Агрокомплекс оценили в 60 млн рублей. Основное производство размещено в деревне Пакли Осинского района. «Интеллектагро» принадлежит сеть магазинов FreskaRosa.

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Депутат законодательного собрания Прикамья Юрий Борисовец вышел из состава учредителей ООО «Интеллектагро». Компания считается крупнейшим розарием в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», доля акций Борисовца составляла 51%. «Доля акций Юрия Борисовеца перешла в собственность ООО», — на данные портала ссылается «Коммерсант-Прикамье». Источник, знакомый с ситуацией, пояснил изданию, что передача активов является подготовкой к дальнейшему процессу продажи. Агрокомплекс оценили в 60 млн рублей. Основное производство размещено в деревне Пакли Осинского района. «Интеллектагро» принадлежит сеть магазинов FreskaRosa.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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