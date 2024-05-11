В ЯНАО родился младенец весом 500 граммов

12 мая 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Девочку четыре месяца выхаживали салехардские врачи Фото: Илья Московец © URA.RU В перинатальном центре Салехарда (ЯНАО) родилась малышка Диана, которая весила 500 граммов. Об этом в своих соцсетях написал заведующий медучреждения Алексей Денисов. «В окружном перинатальном центре 10 января на свет появилась малышка Диана. На тот момент ее вес составлял 500 граммов. Четыре месяца ее выхаживали салехардские врачи. С весом 2630 граммов 7 мая Диана вместе с мамой отправились домой. Хорошо, когда все хорошо заканчивается», — написал Денисов в telegram-канале. Ранее в Ноябрьске роился ребенок весом 470 граммов. Девочка появилась на свет на 23 неделе беременности после экстренной операции. Кроху перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей для стабилизации состояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В перинатальном центре Салехарда (ЯНАО) родилась малышка Диана, которая весила 500 граммов. Об этом в своих соцсетях написал заведующий медучреждения Алексей Денисов. «В окружном перинатальном центре 10 января на свет появилась малышка Диана. На тот момент ее вес составлял 500 граммов. Четыре месяца ее выхаживали салехардские врачи. С весом 2630 граммов 7 мая Диана вместе с мамой отправились домой. Хорошо, когда все хорошо заканчивается», — написал Денисов в telegram-канале. Ранее в Ноябрьске роился ребенок весом 470 граммов. Девочка появилась на свет на 23 неделе беременности после экстренной операции. Кроху перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей для стабилизации состояния.