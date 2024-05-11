Екатеринбуржцы годами не могут продать дорогущие дома и квартиры. Фото

12 мая 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Эксперты называют несколько факторов, влияющих на продажи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Состоятельные екатеринбуржцы годами не могут выгодно избавиться от элитной недвижимости. URA.RU составило подборку самых знаковых объектов и попросило экспертов назвать причины простоев. О трехэтажном коттедже за 199 миллионов рублей в поселке Карасьеозерский, где живут богатейшие предприниматели и политики, агентство рассказывало еще в 2021 году. На «Авито» объявление актуально до сих пор. «Полностью меблирован. Гараж на два автомобиля, ландшафтный дизайн. Баня с бассейном», — говорится в описании объекта. Площадь дома — 597 квадратных метров, в нем семь комнат. А общая площадь участка — 21 сотка. «На отсутствие интереса к покупке влияет завышенная стоимость, бывает так: объект оценен правильно, но потерял свою актуальность в предпочтениях покупателей этой группы. В секторе самого дорогого жилья есть объекты, которые продаются быстро, а есть те, которые продаются годами, такова специфика», — прокомментировал URA.RU Хорьков Михаил, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости. Некоторые владельцы просят всю сумму продажи дома наличными и не рассматривают другие варианты. Такой расчет неудобен покупателям, он вызывает вопросы и подозрения, поэтому сделка не завершается. Необычный особняк-замок на берегу Таватуя за 39 млн рублей владельцы продают как минимум с 2022 года, за это время цена снизилась на 900 тысяч. «На территории усадьбы уютно разместились несколько строений: основной коттедж 375 кв. м., бревенчатый гостевой дом с сауной, баня с верандой, летняя веранда 50 кв. м. с мангалом и камином, гараж 50 кв. м. на два автомобиля и вместительная парковка перед домом», — сказано в описании. «Есть две причины, по которым недвижимость долго остается на рынке. Первая заключается в том, что собственник не хочет ее продавать. Вторая причина — объект неликвиден, потому что мода в недвижимости меняется раз в семь лет, если объект построен в 2001 году, то блеска новизны уже, разумеется, нет», — объясняет Павел Боровиков, риэлтор, управляющий партнер агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры». Своего покупателя до сих пор не нашел и 197-метровый пентхаус на ул. Николая Никонова, 8 за 75 миллионов рублей с видом на Храм на Крови, дизайнерским ремонтом и итальянской мебелью. Объявление о продаже актуально как минимум с 2021 года. Первоначальная стоимость объекта составляла 45 млн. Как минимум полтора года хозяина ищут для двухэтажного загородного дома в коттеджном поселке Молодежный с видом на гору Пильную. Площадь объекта — 684 кв. м., а участка — 60 соток. Относительно недавно выставили на продажу трехэтажный коттедж в 15 минутах езды от мегаполиса — в Березовском. Площадь основного дома — 485 квадратных метров, площадь участка — 15 соток. Внутри дома — итальянская мебель и немецкая бытовая техника, один из крупнейших в России частных аквариумов с редчайшими видами рыб, три мастер-спальни и бильярд. Есть также гостевой дом с сауной, душем, огромным джакузи и электрокамином с парогенератором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состоятельные екатеринбуржцы годами не могут выгодно избавиться от элитной недвижимости. URA.RU составило подборку самых знаковых объектов и попросило экспертов назвать причины простоев. О трехэтажном коттедже за 199 миллионов рублей в поселке Карасьеозерский, где живут богатейшие предприниматели и политики, агентство рассказывало еще в 2021 году. На «Авито» объявление актуально до сих пор. «Полностью меблирован. Гараж на два автомобиля, ландшафтный дизайн. Баня с бассейном», — говорится в описании объекта. Площадь дома — 597 квадратных метров, в нем семь комнат. А общая площадь участка — 21 сотка. «На отсутствие интереса к покупке влияет завышенная стоимость, бывает так: объект оценен правильно, но потерял свою актуальность в предпочтениях покупателей этой группы. В секторе самого дорогого жилья есть объекты, которые продаются быстро, а есть те, которые продаются годами, такова специфика», — прокомментировал URA.RU Хорьков Михаил, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости. Некоторые владельцы просят всю сумму продажи дома наличными и не рассматривают другие варианты. Такой расчет неудобен покупателям, он вызывает вопросы и подозрения, поэтому сделка не завершается. Необычный особняк-замок на берегу Таватуя за 39 млн рублей владельцы продают как минимум с 2022 года, за это время цена снизилась на 900 тысяч. «На территории усадьбы уютно разместились несколько строений: основной коттедж 375 кв. м., бревенчатый гостевой дом с сауной, баня с верандой, летняя веранда 50 кв. м. с мангалом и камином, гараж 50 кв. м. на два автомобиля и вместительная парковка перед домом», — сказано в описании. «Есть две причины, по которым недвижимость долго остается на рынке. Первая заключается в том, что собственник не хочет ее продавать. Вторая причина — объект неликвиден, потому что мода в недвижимости меняется раз в семь лет, если объект построен в 2001 году, то блеска новизны уже, разумеется, нет», — объясняет Павел Боровиков, риэлтор, управляющий партнер агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры». Своего покупателя до сих пор не нашел и 197-метровый пентхаус на ул. Николая Никонова, 8 за 75 миллионов рублей с видом на Храм на Крови, дизайнерским ремонтом и итальянской мебелью. Объявление о продаже актуально как минимум с 2021 года. Первоначальная стоимость объекта составляла 45 млн. Как минимум полтора года хозяина ищут для двухэтажного загородного дома в коттеджном поселке Молодежный с видом на гору Пильную. Площадь объекта — 684 кв. м., а участка — 60 соток. Относительно недавно выставили на продажу трехэтажный коттедж в 15 минутах езды от мегаполиса — в Березовском. Площадь основного дома — 485 квадратных метров, площадь участка — 15 соток. Внутри дома — итальянская мебель и немецкая бытовая техника, один из крупнейших в России частных аквариумов с редчайшими видами рыб, три мастер-спальни и бильярд. Есть также гостевой дом с сауной, душем, огромным джакузи и электрокамином с парогенератором.