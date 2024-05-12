Арабский актив семьи челябинского экс-губернатора стремительно дешевеет

Акции Дубровского резко обесцениваются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Цены на акции компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского снизились с первоначальной цены в 45 млн рублей до 9 млн. При этом покупателей на актив нет и уже через двое суток, 14 мая, стоимость снизится в два раза и будет снижаться дальше. Акции продают в рамках банкротства менеджера семьи Дубровских Алексея Павлюка.

«10000 акций Эйбридж Инвест Холдинг Инк (Aybridge Invest Holding Inc Т112-1-4, РАКЕ Аменити Центр, Индустриальная зона Аль-Хамра Рас-эль-Хайма, ОАЭ). Цена — 9 млн 043 рубля. Заявок 0. 14.05.2024 — 4 млн 500 тысяч 022 рубля. 17.05.2024 — 3 млн 600 тысяч 017 рублей», — говорится в сообщении на площадке электронных торгов «МЭТС». 19 июня цена акций снизится до 45 тысяч рублей.

Павлюк работал на Дубровских несколько лет. Сначала представлял их интересы в семейной фирме «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», затем руководил фирмой. Дубровских «Монтажник». Сейчас Павлюк отбывает срок за махинации на посту директора «Монтажника». Он уже был в СИЗО, когда его признали банкротом за невыплату по кредитам.

Обанкрочена и компания «Монтажник». На судебном процессе установлено, что Дубровские контролируют дела в фирме «Эйбридж Инвест Холдинг Инк», но при этом акции записаны на Павлюка. Этот актив пытаются продать для расплаты с кредиторами Павлюка.

Сам Борис Дубровский и его сын Александр также признаны финансово несостоятельными. Обанкрочена еще одна фирма семьи экс-губернатора «Челябстройкомплект». Дубровский после отставки с поста главы региона уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются.