12 мая 2024

Песков: новый глава МО РФ Белоусов необходим для внедрения инноваций

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена главы Министерства обороны страны на гражданского чиновника необходима для внедрения инноваций. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы ведомства.

«Решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника [объясняется] необходимостью внедрения инноваций», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, необходимо вписать экономику силового блока страны в экономику, чтобы она могла соответствовать «динамике момента».

Нынешний глава МО РФ Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена главы Министерства обороны страны на гражданского чиновника необходима для внедрения инноваций. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы ведомства. «Решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника [объясняется] необходимостью внедрения инноваций», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, необходимо вписать экономику силового блока страны в экономику, чтобы она могла соответствовать «динамике момента». Нынешний глава МО РФ Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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