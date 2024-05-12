Песков: новый глава МО РФ Белоусов необходим для внедрения инноваций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена главы Министерства обороны страны на гражданского чиновника необходима для внедрения инноваций. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы ведомства.
«Решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника [объясняется] необходимостью внедрения инноваций», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, необходимо вписать экономику силового блока страны в экономику, чтобы она могла соответствовать «динамике момента».
Нынешний глава МО РФ Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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