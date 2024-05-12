Песков: новый глава МО РФ Белоусов необходим для внедрения инноваций

12 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена главы Министерства обороны страны на гражданского чиновника необходима для внедрения инноваций. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы ведомства. «Решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника [объясняется] необходимостью внедрения инноваций», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, необходимо вписать экономику силового блока страны в экономику, чтобы она могла соответствовать «динамике момента». Нынешний глава МО РФ Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена главы Министерства обороны страны на гражданского чиновника необходима для внедрения инноваций. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы ведомства. «Решение Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника [объясняется] необходимостью внедрения инноваций», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, необходимо вписать экономику силового блока страны в экономику, чтобы она могла соответствовать «динамике момента». Нынешний глава МО РФ Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.