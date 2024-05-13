Президент Литвы определится во втором туре выборов

Второй тур президентских выборов в Литве пройдет через две неделиФото: Официальный сайт президента Украины
В ходе недавних президентских выборов в Литве не удалось определить победителя сразу после первого тура. Кандидатам не хватило более половины голосов избирателей для того, чтобы избежать второго тура голосования. Это следует из официального сайта ЦИК Литвы.
В итоге, по предварительным итогам, действующий президент Гитанас Науседа заручился поддержкой 46,08% избирателей, указано на сайте ЦИК Литвы. Его оппонентом во втором туре станет премьер-министр Ингрида Шимоните, которая получила 16,48% голосов в первом туре.
На момент подсчета голосов Науседа был близок к тому, чтобы одержать победу сразу в первом туре. Однако его процент поддержки снизился с приходом данных с крупных избирательных участков в городах.
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В ходе недавних президентских выборов в Литве не удалось определить победителя сразу после первого тура. Кандидатам не хватило более половины голосов избирателей для того, чтобы избежать второго тура голосования. Это следует из официального сайта ЦИК Литвы. В итоге, по предварительным итогам, действующий президент Гитанас Науседа заручился поддержкой 46,08% избирателей, указано на сайте ЦИК Литвы. Его оппонентом во втором туре станет премьер-министр Ингрида Шимоните, которая получила 16,48% голосов в первом туре. На момент подсчета голосов Науседа был близок к тому, чтобы одержать победу сразу в первом туре. Однако его процент поддержки снизился с приходом данных с крупных избирательных участков в городах.