Президент Литвы определится во втором туре выборов

13 мая 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Второй тур президентских выборов в Литве пройдет через две недели Фото: Официальный сайт президента Украины В ходе недавних президентских выборов в Литве не удалось определить победителя сразу после первого тура. Кандидатам не хватило более половины голосов избирателей для того, чтобы избежать второго тура голосования. Это следует из официального сайта ЦИК Литвы. В итоге, по предварительным итогам, действующий президент Гитанас Науседа заручился поддержкой 46,08% избирателей, указано на сайте ЦИК Литвы. Его оппонентом во втором туре станет премьер-министр Ингрида Шимоните, которая получила 16,48% голосов в первом туре. На момент подсчета голосов Науседа был близок к тому, чтобы одержать победу сразу в первом туре. Однако его процент поддержки снизился с приходом данных с крупных избирательных участков в городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе недавних президентских выборов в Литве не удалось определить победителя сразу после первого тура. Кандидатам не хватило более половины голосов избирателей для того, чтобы избежать второго тура голосования. Это следует из официального сайта ЦИК Литвы. В итоге, по предварительным итогам, действующий президент Гитанас Науседа заручился поддержкой 46,08% избирателей, указано на сайте ЦИК Литвы. Его оппонентом во втором туре станет премьер-министр Ингрида Шимоните, которая получила 16,48% голосов в первом туре. На момент подсчета голосов Науседа был близок к тому, чтобы одержать победу сразу в первом туре. Однако его процент поддержки снизился с приходом данных с крупных избирательных участков в городах.