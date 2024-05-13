Президент Литвы определится во втором туре выборов

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Второй тур президентских выборов в Литве пройдет через две недели Фото:

В ходе недавних президентских выборов в Литве не удалось определить победителя сразу после первого тура. Кандидатам не хватило более половины голосов избирателей для того, чтобы избежать второго тура голосования. Это следует из официального сайта ЦИК Литвы.

В итоге, по предварительным итогам, действующий президент Гитанас Науседа заручился поддержкой 46,08% избирателей, указано на сайте ЦИК Литвы. Его оппонентом во втором туре станет премьер-министр Ингрида Шимоните, которая получила 16,48% голосов в первом туре.

На момент подсчета голосов Науседа был близок к тому, чтобы одержать победу сразу в первом туре. Однако его процент поддержки снизился с приходом данных с крупных избирательных участков в городах.

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В ходе недавних президентских выборов в Литве не удалось определить победителя сразу после первого тура. Кандидатам не хватило более половины голосов избирателей для того, чтобы избежать второго тура голосования. Это следует из официального сайта ЦИК Литвы. В итоге, по предварительным итогам, действующий президент Гитанас Науседа заручился поддержкой 46,08% избирателей, указано на сайте ЦИК Литвы. Его оппонентом во втором туре станет премьер-министр Ингрида Шимоните, которая получила 16,48% голосов в первом туре. На момент подсчета голосов Науседа был близок к тому, чтобы одержать победу сразу в первом туре. Однако его процент поддержки снизился с приходом данных с крупных избирательных участков в городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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