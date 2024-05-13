«Коммерсант»: губернаторам, которые могут войти в состав правительства, давно пророчили федеральную карьеру

Четыре губернатора региона РФ могут войти в состав правительства России

13 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Несколько глав регионов РФ ожидают постов в федеральном правительстве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернаторы российских регионов, которые могут войти в состав федерального правительства, показали эффективную работу в своих субъектах. Они пользуются покровительством сильных госструктур. Об этом сообщают источники, близкие к правительству России. «Все эти политики (губернаторы, которые могут стать членами правительства РФ — прим URA.RU) либо пользуются покровительством сильных федеральных фигур. Либо добились расположения со стороны Кремля своей успешной работой „на земле“», — пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Калининградский губернатор Антон Алиханов — кандидат на пост главы Минпромторга Алиханов работал в 2013—2015 годах в должности замдиректора в Минпромторге, а затем был директором департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности. В Калининград он переехал в сентябре 2015 года, заняв пост зампреда правительства области, курирующего сельское хозяйство и промышленность. Когда Алиханов приехал в регион, ему только что исполнилось 30 лет. Поэтому он смог стать главой области. Эксперты говорили, что его губернаторство было «запрограммировано» еще в момент переезда в Калининград. Однако источники близкие к администрации президента (АП) уверяли, что отставка Зиничева не была запланированной, ссылаясь на поддержку политика со стороны госкорпорации «Ростех». Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта Уроженец Самары 42-летний Михаил Дегтярев сделал политическую карьеру в ЛДПР. В 2013 году он участвовал от партии на выборах мэра Москвы, а затем в октябре 2016 года возглавил думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Хабаровский край Дегтярев возглавил, когда там шли протесты из-за ареста популярного губернатора региона Сергея Фургала. Последний также был из ЛДПР. По мнению источников близких к АП, в этой ситуации было принято решение, что регионом должен руководить представитель этой же партии. В Кремле остались довольны работой Дегтярева на новом поприще. Отмечается, что с назначением нового врио края затягивать не будут. Одним из претендентов называют 49-летнего главу Росреестра Олега Скуфинского. Кемеровскому губернатору Сергею Цивилеву предложен пост министра энергетики в правительстве 62-летнего Цивилева неоднократно характеризовали как политика, имеющего серьезную поддержку на федеральном уровне. Его супруга Анна Цивилева является главой фонда «Защитники Отечества», который занимается помощью ветеранам СВО и их семьям. До назначения в Кемеровскую область Цивилев руководил угледобывающей компанией «Колмар». Источник в одной из парламентских партий сообщил, что «разговоры о возможном или вероятном переходе губернатора Цивилева в правительство РФ начались где-то около месяца назад, а в мае стало понятно, что ему предложат место в сфере энергетики». Глава Курской области Роман Старовойт предложен на пост руководителя Минтранса Область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 52-летний Старовойт прошел начальный курс военной подготовки и умело руководил регионом в сложной, прифронтовой обстановке. Политолог Владимир Слатинов считает, что курский губернатор доказал Кремлю свою эффективность. Например, в регионе успешно реализована транспортная реформа. Кроме того, его позиции усилил лоббизм федеральных игроков, отмечает источник близкий к АП. Исполняющим обязанности главы Курской области назначен первый замгубернатора — председатель правительства региона Алексей Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернаторы российских регионов, которые могут войти в состав федерального правительства, показали эффективную работу в своих субъектах. Они пользуются покровительством сильных госструктур. Об этом сообщают источники, близкие к правительству России. «Все эти политики (губернаторы, которые могут стать членами правительства РФ — прим URA.RU) либо пользуются покровительством сильных федеральных фигур. Либо добились расположения со стороны Кремля своей успешной работой „на земле“», — пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Алиханов работал в 2013—2015 годах в должности замдиректора в Минпромторге, а затем был директором департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности. В Калининград он переехал в сентябре 2015 года, заняв пост зампреда правительства области, курирующего сельское хозяйство и промышленность. Когда Алиханов приехал в регион, ему только что исполнилось 30 лет. Поэтому он смог стать главой области. Эксперты говорили, что его губернаторство было «запрограммировано» еще в момент переезда в Калининград. Однако источники близкие к администрации президента (АП) уверяли, что отставка Зиничева не была запланированной, ссылаясь на поддержку политика со стороны госкорпорации «Ростех». Уроженец Самары 42-летний Михаил Дегтярев сделал политическую карьеру в ЛДПР. В 2013 году он участвовал от партии на выборах мэра Москвы, а затем в октябре 2016 года возглавил думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Хабаровский край Дегтярев возглавил, когда там шли протесты из-за ареста популярного губернатора региона Сергея Фургала. Последний также был из ЛДПР. По мнению источников близких к АП, в этой ситуации было принято решение, что регионом должен руководить представитель этой же партии. В Кремле остались довольны работой Дегтярева на новом поприще. Отмечается, что с назначением нового врио края затягивать не будут. Одним из претендентов называют 49-летнего главу Росреестра Олега Скуфинского. 62-летнего Цивилева неоднократно характеризовали как политика, имеющего серьезную поддержку на федеральном уровне. Его супруга Анна Цивилева является главой фонда «Защитники Отечества», который занимается помощью ветеранам СВО и их семьям. До назначения в Кемеровскую область Цивилев руководил угледобывающей компанией «Колмар». Источник в одной из парламентских партий сообщил, что «разговоры о возможном или вероятном переходе губернатора Цивилева в правительство РФ начались где-то около месяца назад, а в мае стало понятно, что ему предложат место в сфере энергетики». Область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 52-летний Старовойт прошел начальный курс военной подготовки и умело руководил регионом в сложной, прифронтовой обстановке. Политолог Владимир Слатинов считает, что курский губернатор доказал Кремлю свою эффективность. Например, в регионе успешно реализована транспортная реформа. Кроме того, его позиции усилил лоббизм федеральных игроков, отмечает источник близкий к АП. Исполняющим обязанности главы Курской области назначен первый замгубернатора — председатель правительства региона Алексей Смирнов.