12 мая 2024
11 мая 2024

Бастрыкин требует доклад о нарушивших закон мигрантах в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге. Информационному центру СКР сообщили, что несовершеннолетние мигранты работают в ресторанах города без патентов и регулярно провоцируют коллег на конфликты, а избежать наказания им удается с помощью коррупции.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу трудоустройства нелегальных мигрантов в сети ресторанов в городе Екатеринбурге Свердловской области. Сообщается, что иностранные граждане работают без патентов, большинство из них являются несовершеннолетними, при этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая, ввиду чего нарушения законодательства игнорируются», — говорится в telegram-канале ведомства.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге. Информационному центру СКР сообщили, что несовершеннолетние мигранты работают в ресторанах города без патентов и регулярно провоцируют коллег на конфликты, а избежать наказания им удается с помощью коррупции. «В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу трудоустройства нелегальных мигрантов в сети ресторанов в городе Екатеринбурге Свердловской области. Сообщается, что иностранные граждане работают без патентов, большинство из них являются несовершеннолетними, при этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая, ввиду чего нарушения законодательства игнорируются», — говорится в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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