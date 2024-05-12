Бастрыкин требует доклад о нарушивших закон мигрантах в Екатеринбурге

13 мая 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге. Информационному центру СКР сообщили, что несовершеннолетние мигранты работают в ресторанах города без патентов и регулярно провоцируют коллег на конфликты, а избежать наказания им удается с помощью коррупции. «В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу трудоустройства нелегальных мигрантов в сети ресторанов в городе Екатеринбурге Свердловской области. Сообщается, что иностранные граждане работают без патентов, большинство из них являются несовершеннолетними, при этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая, ввиду чего нарушения законодательства игнорируются», — говорится в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге. Информационному центру СКР сообщили, что несовершеннолетние мигранты работают в ресторанах города без патентов и регулярно провоцируют коллег на конфликты, а избежать наказания им удается с помощью коррупции. «В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу трудоустройства нелегальных мигрантов в сети ресторанов в городе Екатеринбурге Свердловской области. Сообщается, что иностранные граждане работают без патентов, большинство из них являются несовершеннолетними, при этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая, ввиду чего нарушения законодательства игнорируются», — говорится в telegram-канале ведомства. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.