В ДОСААФ предложили готовить запасников, используя опыт СВО

Глава ДОСААФ Дворников: при подготовке запасников нужно применять опыт СВО

13 мая 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Александр Дворников заявил, что опыт СВО бесценен Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В России подготовка военнослужащих запаса проходит бессистемно, поэтому в этом деле нужно использовать опыт спецоперации на Украине. С таким предложением выступил глава ДОСААФ РФ, генерал армии Александр Дворников. «В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», — сказал Александр Дворников в интервью ТАСС, отметив, что что опыт спецоперации в этом плане бесценен. По словам главы организации, все эти навыки планируется использовать при разработке учебных программ. Кроме того, ДОСААФ намерено привлечь для подготовки запасников инструкторов из числа ветеранов и участников специальной военной операции. Ранее Дворников сообщил, что теперь вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России можно будет с 14 лет. По его словам, для подростков будут организованы военные сборы, где они смогут пройти начальную военную подготовку. До этого в ДОСААФ можно было вступить с 18 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России подготовка военнослужащих запаса проходит бессистемно, поэтому в этом деле нужно использовать опыт спецоперации на Украине. С таким предложением выступил глава ДОСААФ РФ, генерал армии Александр Дворников. «В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», — сказал Александр Дворников в интервью ТАСС, отметив, что что опыт спецоперации в этом плане бесценен. По словам главы организации, все эти навыки планируется использовать при разработке учебных программ. Кроме того, ДОСААФ намерено привлечь для подготовки запасников инструкторов из числа ветеранов и участников специальной военной операции. Ранее Дворников сообщил, что теперь вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России можно будет с 14 лет. По его словам, для подростков будут организованы военные сборы, где они смогут пройти начальную военную подготовку. До этого в ДОСААФ можно было вступить с 18 лет.