В ДОСААФ предложили готовить запасников, используя опыт СВО

В России подготовка военнослужащих запаса проходит бессистемно, поэтому в этом деле нужно использовать опыт спецоперации на Украине. С таким предложением выступил глава ДОСААФ РФ, генерал армии Александр Дворников.
«В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», — сказал Александр Дворников в интервью ТАСС, отметив, что что опыт спецоперации в этом плане бесценен.
По словам главы организации, все эти навыки планируется использовать при разработке учебных программ. Кроме того, ДОСААФ намерено привлечь для подготовки запасников инструкторов из числа ветеранов и участников специальной военной операции.
Ранее Дворников сообщил, что теперь вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России можно будет с 14 лет. По его словам, для подростков будут организованы военные сборы, где они смогут пройти начальную военную подготовку. До этого в ДОСААФ можно было вступить с 18 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.