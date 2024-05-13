Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет

Вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) теперь можно будет с 14 лет. Об этом сообщил новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников.
«Возраст вступления в ДОСААФ снизился до 14 лет. Это начальная военная подготовка, которая подразумевает военные сборы для старшеклассников», — заявил РИА Новости Дворников.
Он отметил, что ранее возраст вступления в организацию составлял 18 лет. Сейчас в ДОСААФ действует пилотный проект, где через центры подготовки военному делу обучаются десятиклассники.
Экс-командующий Южным военным округом Дворников был избран главой ДОСААФ России в феврале 2024 года. Ранее эту должность занимал Александр Колмаков.
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