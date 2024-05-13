Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет

13 мая 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Школьники старших классов могут вступить в патриотическое движение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) теперь можно будет с 14 лет. Об этом сообщил новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. «Возраст вступления в ДОСААФ снизился до 14 лет. Это начальная военная подготовка, которая подразумевает военные сборы для старшеклассников», — заявил РИА Новости Дворников. Он отметил, что ранее возраст вступления в организацию составлял 18 лет. Сейчас в ДОСААФ действует пилотный проект, где через центры подготовки военному делу обучаются десятиклассники. Экс-командующий Южным военным округом Дворников был избран главой ДОСААФ России в феврале 2024 года. Ранее эту должность занимал Александр Колмаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) теперь можно будет с 14 лет. Об этом сообщил новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. «Возраст вступления в ДОСААФ снизился до 14 лет. Это начальная военная подготовка, которая подразумевает военные сборы для старшеклассников», — заявил РИА Новости Дворников. Он отметил, что ранее возраст вступления в организацию составлял 18 лет. Сейчас в ДОСААФ действует пилотный проект, где через центры подготовки военному делу обучаются десятиклассники. Экс-командующий Южным военным округом Дворников был избран главой ДОСААФ России в феврале 2024 года. Ранее эту должность занимал Александр Колмаков.