Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет

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Клипарт. Екатеринбург, ан 2, досааф
Школьники старших классов могут вступить в патриотическое движение Фото:

Вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) теперь можно будет с 14 лет. Об этом сообщил новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников.

«Возраст вступления в ДОСААФ снизился до 14 лет. Это начальная военная подготовка, которая подразумевает военные сборы для старшеклассников», — заявил РИА Новости Дворников.

Он отметил, что ранее возраст вступления в организацию составлял 18 лет. Сейчас в ДОСААФ действует пилотный проект, где через центры подготовки военному делу обучаются десятиклассники.

Экс-командующий Южным военным округом Дворников был избран главой ДОСААФ России в феврале 2024 года. Ранее эту должность занимал Александр Колмаков.

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Вступить в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) теперь можно будет с 14 лет. Об этом сообщил новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. «Возраст вступления в ДОСААФ снизился до 14 лет. Это начальная военная подготовка, которая подразумевает военные сборы для старшеклассников», — заявил РИА Новости Дворников. Он отметил, что ранее возраст вступления в организацию составлял 18 лет. Сейчас в ДОСААФ действует пилотный проект, где через центры подготовки военному делу обучаются десятиклассники. Экс-командующий Южным военным округом Дворников был избран главой ДОСААФ России в феврале 2024 года. Ранее эту должность занимал Александр Колмаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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