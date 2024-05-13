В Раде назвали назначение Белоусова трагичным по одной причине

В Верховной Раде Украины отреагировали на назначение нового министра обороны РФ Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу. В целом данную ситуацию они обозначили как трагичную для Киева в целом. С таким тезисом выступил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко. Он считает, что теперь военно-промышленный комплекс РФ будет развиваться еще сильнее.
«Это (назначение Белоусова на должность главы Минобороны РФ — прим. URA.RU) реально выглядит трагично», — подчеркнул Алексей Кучеренко в соцсетях. Так он поддержал заявление одного из украинских экономистов, который предположил, что перестановки в российском ведомстве приведут к взвинчиванию динамики ВПК РФ.
Украинский экономист Алексей Кущ писал, что в отличие от российской стороны, на Украине сейчас занимают должности министры с явной политикой «вульгарного либерализма». Он подчеркнул, что для украинской армии это ни к чему хорошему не приводит.
Накануне стало известно о предложении российского президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ вместо Шойгу. При этом последний получил назначение на должность секретаря Совбеза РФ.
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