Власти Перми выполнили установку Путина по вовлечению участников СВО в политику

Участвовавший в освобождении Бахмута пермяк хочет стать депутатом

Владимир Путин подчеркивает, что участники СВО являются новой элитой в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На участие в праймериз «Единой России» в Пермском крае подали заявки два участника спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Оба зарегистрированы для участия в выборах в гордумы Ильинского и Красновишерска. В послании 29 февраля и в обращении к россиянам после инаугурации президент Владимир Путин подчеркивал, что участники СВО должны выходить на ведущие позиции в государственном и муниципальном управлении.

«Оба — являются ветеранами чеченской войны. Заявившийся на праймериз в Красновишерске боец пошел служить по контракту, он принимал участие в освобождении Бахмута», — рассказал источник.

Военнослужащий, решивший представлять интересы жителей в думе Ильинского округа, пошел на спецоперацию добровольцем. Он получил ранение, потом вернулся в строй, но был комиссован по состоянию здоровья. Он является сторонником «Единой России», занимается патриотической работой, трудится в школе.

Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил, что на праймериз поступило три заявки от участников СВО. Два человека зарегистрированы. От дальнейших комментариев отказался. Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники спецоперации зарекомендовали себя в качестве людей, которые «не отступят, не подведут и не предадут». Поэтому они должны выходить на ведущие позиции в государственном и муниципальном управлении.