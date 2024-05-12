В Тюмени выросли зарплаты медработников

13 мая 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Зарплата упала у специалистов по сертификации и главных врачей на 5 и 7% соответственно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени выросли зарплаты фармацевтов, медсестер, заведующих аптеками и врачей. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. По данным исследования, спрос на медицинских работников вырос на 12%. «Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка главврачей (в 3,3 раза больше вакансий год к году), заведующих аптекой (+57%) и ассистентов врача (+56%). При этом именно серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у лаборантов — на 28%, и составила 54 600 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли научные специалисты (+21%, 60 400 рублей) и заведующие аптекой (+12%, 65 000 рублей)», — сообщается в исследовании. При этом, зарплата упала у специалистов по сертификации и главных врачей на 5 и 7%. Самые большие деньги за работу предлагают главврачам (100 тысяч рублей), у обычных врачей (80 тысяч) и у медицинских представителей (70 тысяч). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени выросли зарплаты фармацевтов, медсестер, заведующих аптеками и врачей. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. По данным исследования, спрос на медицинских работников вырос на 12%. «Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка главврачей (в 3,3 раза больше вакансий год к году), заведующих аптекой (+57%) и ассистентов врача (+56%). При этом именно серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у лаборантов — на 28%, и составила 54 600 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли научные специалисты (+21%, 60 400 рублей) и заведующие аптекой (+12%, 65 000 рублей)», — сообщается в исследовании. При этом, зарплата упала у специалистов по сертификации и главных врачей на 5 и 7%. Самые большие деньги за работу предлагают главврачам (100 тысяч рублей), у обычных врачей (80 тысяч) и у медицинских представителей (70 тысяч).