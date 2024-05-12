12 мая 2024
11 мая 2024

В Тюмени выросли зарплаты медработников

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Зарплата упала у специалистов по сертификации и главных врачей на 5 и 7% соответственно Фото:

В Тюмени выросли зарплаты фармацевтов, медсестер, заведующих аптеками и врачей. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. По данным исследования, спрос на медицинских работников вырос на 12%.

«Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка главврачей (в 3,3 раза больше вакансий год к году), заведующих аптекой (+57%) и ассистентов врача (+56%). При этом именно серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у лаборантов — на 28%, и составила 54 600 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли научные специалисты (+21%, 60 400 рублей) и заведующие аптекой (+12%, 65 000 рублей)», — сообщается в исследовании.

При этом, зарплата упала у специалистов по сертификации и главных врачей на 5 и 7%. Самые большие деньги за работу предлагают главврачам (100 тысяч рублей), у обычных врачей (80 тысяч) и у медицинских представителей (70 тысяч).

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В Тюмени выросли зарплаты фармацевтов, медсестер, заведующих аптеками и врачей. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. По данным исследования, спрос на медицинских работников вырос на 12%. «Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка главврачей (в 3,3 раза больше вакансий год к году), заведующих аптекой (+57%) и ассистентов врача (+56%). При этом именно серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у лаборантов — на 28%, и составила 54 600 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли научные специалисты (+21%, 60 400 рублей) и заведующие аптекой (+12%, 65 000 рублей)», — сообщается в исследовании. При этом, зарплата упала у специалистов по сертификации и главных врачей на 5 и 7%. Самые большие деньги за работу предлагают главврачам (100 тысяч рублей), у обычных врачей (80 тысяч) и у медицинских представителей (70 тысяч).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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