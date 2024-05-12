Полумарафон в Перми пройдет 19 мая (архивное фото)
В Перми для проведения полумарафона ЗаБег РФ перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Это произойдет 19 мая. Парковка также будет запрещена, предупреждают организаторы.
«Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку. Также будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там», — сообщается на странице полумарафона в соцсети «ВКонтакте».
Ограничение движения будет действовать 19 мая с 7:00 до 15:00. Старт забега пройдет одновременно более чем в 80 городах России.
Схема перекрытий дорог 19 мая
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