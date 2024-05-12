Центр в Перми закроют для автомобилистов. Карта

Власти Перми для проведения полумарафона перекроют центральные улицы

13 мая 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Полумарафон в Перми пройдет 19 мая (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Перми для проведения полумарафона ЗаБег РФ перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Это произойдет 19 мая. Парковка также будет запрещена, предупреждают организаторы. «Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку. Также будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там», — сообщается на странице полумарафона в соцсети «ВКонтакте». Ограничение движения будет действовать 19 мая с 7:00 до 15:00. Старт забега пройдет одновременно более чем в 80 городах России. Схема перекрытий дорог 19 мая ЗаБегРФ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми для проведения полумарафона ЗаБег РФ перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Это произойдет 19 мая. Парковка также будет запрещена, предупреждают организаторы. «Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку. Также будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там», — сообщается на странице полумарафона в соцсети «ВКонтакте». Ограничение движения будет действовать 19 мая с 7:00 до 15:00. Старт забега пройдет одновременно более чем в 80 городах России.