12 мая 2024
11 мая 2024

Центр в Перми закроют для автомобилистов. Карта

Власти Перми для проведения полумарафона перекроют центральные улицы
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Марафон «Европа-Азия» Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, бег, кросс, зож
Полумарафон в Перми пройдет 19 мая (архивное фото) Фото:

В Перми для проведения полумарафона ЗаБег РФ перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Это произойдет 19 мая. Парковка также будет запрещена, предупреждают организаторы.

«Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку. Также будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там», — сообщается на странице полумарафона в соцсети «ВКонтакте».

Ограничение движения будет действовать 19 мая с 7:00 до 15:00. Старт забега пройдет одновременно более чем в 80 городах России.

Схема перекрытий дорог 19 мая
Схема перекрытий дорог 19 мая
Фото:

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В Перми для проведения полумарафона ЗаБег РФ перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Это произойдет 19 мая. Парковка также будет запрещена, предупреждают организаторы. «Центральные улицы города будут временно перекрыты для движения транспорта, в центре запретят парковку. Также будет закрыт вход на набережную Камы, трасса полумарафона проходит и там», — сообщается на странице полумарафона в соцсети «ВКонтакте». Ограничение движения будет действовать 19 мая с 7:00 до 15:00. Старт забега пройдет одновременно более чем в 80 городах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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