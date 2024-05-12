Челябинский 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Видео

13 мая 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Школьник не справился с управлением и разбился Фото: Владимир Андреев © URA.RU В селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что сразу после аварии к месту были вызваны медики. Школьник скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. В госавтоинспекции обратились к родителям. Им напомнили беречь своих детей, не разрешать им управлять мототранспортными средствами, исключить свободный доступ к ключам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что сразу после аварии к месту были вызваны медики. Школьник скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. В госавтоинспекции обратились к родителям. Им напомнили беречь своих детей, не разрешать им управлять мототранспортными средствами, исключить свободный доступ к ключам.