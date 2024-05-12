12 мая 2024

Челябинский 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Видео

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Школьник не справился с управлением и разбился Фото:

В селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что сразу после аварии к месту были вызваны медики. Школьник скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

В госавтоинспекции обратились к родителям. Им напомнили беречь своих детей, не разрешать им управлять мототранспортными средствами, исключить свободный доступ к ключам.

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В селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что сразу после аварии к месту были вызваны медики. Школьник скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. В госавтоинспекции обратились к родителям. Им напомнили беречь своих детей, не разрешать им управлять мототранспортными средствами, исключить свободный доступ к ключам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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