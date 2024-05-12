В селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области 11-летний школьник насмерть разбился на квадроцикле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
«Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Там отметили, что сразу после аварии к месту были вызваны медики. Школьник скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.
В госавтоинспекции обратились к родителям. Им напомнили беречь своих детей, не разрешать им управлять мототранспортными средствами, исключить свободный доступ к ключам.
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