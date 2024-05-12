Спортсменки из Челябинска Евгения Лочканова, Анастасия Кононова, Ева Никитина и Софья Душина завоевали две золотые и две серебряные медали на первенстве России по боксу. Соревнования проходили во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.
«По итогам финальных поединков на первенстве РФ по боксу челябинские спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные. Золотые награды получили Евгения Лочканова и Анастасия Кононова, а две серебряные получили Ева Никитина и Софья Душина», — сообщили в пресс-службе.
Девушки участвовали в соревнованиях среди юниорок от 17 до 18 лет и среди спортсменок от 19 до 22 лет. Весовая категория боксерш, завоевавших первые места — до 60 килограмм, а серебряных призерок — до 70 и 80 килограммов.
Евгения Лочканова (справа) завоевала золото на первенстве РФ по боксу
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Спортсменки из Челябинска Евгения Лочканова, Анастасия Кононова, Ева Никитина и Софья Душина завоевали две золотые и две серебряные медали на первенстве России по боксу. Соревнования проходили во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области. «По итогам финальных поединков на первенстве РФ по боксу челябинские спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные. Золотые награды получили Евгения Лочканова и Анастасия Кононова, а две серебряные получили Ева Никитина и Софья Душина», — сообщили в пресс-службе. Девушки участвовали в соревнованиях среди юниорок от 17 до 18 лет и среди спортсменок от 19 до 22 лет. Весовая категория боксерш, завоевавших первые места — до 60 килограмм, а серебряных призерок — до 70 и 80 килограммов.