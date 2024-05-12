12 мая 2024

Челябинские спортсменки выиграли первенство РФ по боксу во Владикавказе. Фото

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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, боксерские перчатки
Первенство РФ по боксу прошло во Владикавказе Фото:

Спортсменки из Челябинска Евгения Лочканова, Анастасия Кононова, Ева Никитина и Софья Душина завоевали две золотые и две серебряные медали на первенстве России по боксу. Соревнования проходили во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

«По итогам финальных поединков на первенстве РФ по боксу челябинские спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные. Золотые награды получили Евгения Лочканова и Анастасия Кононова, а две серебряные получили Ева Никитина и Софья Душина», — сообщили в пресс-службе.

Девушки участвовали в соревнованиях среди юниорок от 17 до 18 лет и среди спортсменок от 19 до 22 лет. Весовая категория боксерш, завоевавших первые места — до 60 килограмм, а серебряных призерок — до 70 и 80 килограммов.

Евгения Лочканова (справа) завоевала золото на первенстве РФ по боксу
Евгения Лочканова (справа) завоевала золото на первенстве РФ по боксу
Челябинская спортсменка Анастасия Кононова также завоевала золото на соревнованиях во Владикавказе
Челябинская спортсменка Анастасия Кононова также завоевала золото на соревнованиях во Владикавказе
Ева Никитина (слева) выиграла серебряную награду на первенстве РФ по боксу
Ева Никитина (слева) выиграла серебряную награду на первенстве РФ по боксу

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Спортсменки из Челябинска Евгения Лочканова, Анастасия Кононова, Ева Никитина и Софья Душина завоевали две золотые и две серебряные медали на первенстве России по боксу. Соревнования проходили во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области. «По итогам финальных поединков на первенстве РФ по боксу челябинские спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные. Золотые награды получили Евгения Лочканова и Анастасия Кононова, а две серебряные получили Ева Никитина и Софья Душина», — сообщили в пресс-службе. Девушки участвовали в соревнованиях среди юниорок от 17 до 18 лет и среди спортсменок от 19 до 22 лет. Весовая категория боксерш, завоевавших первые места — до 60 килограмм, а серебряных призерок — до 70 и 80 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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