Первенство РФ по боксу прошло во Владикавказе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсменки из Челябинска Евгения Лочканова, Анастасия Кононова, Ева Никитина и Софья Душина завоевали две золотые и две серебряные медали на первенстве России по боксу. Соревнования проходили во Владикавказе, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

«По итогам финальных поединков на первенстве РФ по боксу челябинские спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные. Золотые награды получили Евгения Лочканова и Анастасия Кононова, а две серебряные получили Ева Никитина и Софья Душина», — сообщили в пресс-службе.

Девушки участвовали в соревнованиях среди юниорок от 17 до 18 лет и среди спортсменок от 19 до 22 лет. Весовая категория боксерш, завоевавших первые места — до 60 килограмм, а серебряных призерок — до 70 и 80 килограммов.

Евгения Лочканова (справа) завоевала золото на первенстве РФ по боксу telegram-канал Минспорт Челябинской области

Челябинская спортсменка Анастасия Кононова также завоевала золото на соревнованиях во Владикавказе telegram-канал Минспорт Челябинской области

Ева Никитина (слева) выиграла серебряную награду на первенстве РФ по боксу telegram-канал Минспорт Челябинской области