В Кургане на тепловых сетях началась ремонтная кампания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В трех районах Кургана отключили горячее водоснабжение в связи с началом ремонтной кампании на тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).

«13 мая начинается проведение гидравлических испытаний и ремонт тепловых сетей для подготовки города к следующему отопительному периоду. В связи с этим остановлена подача горячей воды во всех микрорайонах Заозерного, в поселке Карчевская роща, в районе станции Галкино», — указано в сообщении КГК.

В домах, которые получают горячую воду централизованно от тепловых пунктов, подача ресурса должна возобновиться 3 июня. Для домов с индивидуальными водоподогревателями (ВВП) срок запуска может сдвинуться. Это будет зависеть от готовности внутриквартальных тепловых сетей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты .

Список адресов домов в Кургане, в которые приостановлена подача горячей воды 13 мая Скрин: Курганская генерирующая компания