12 мая 2024

В трех районах Кургана отключили горячую воду. Список

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
В Кургане на тепловых сетях началась ремонтная кампания Фото:

В трех районах Кургана отключили горячее водоснабжение в связи с началом ремонтной кампании на тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).

«13 мая начинается проведение гидравлических испытаний и ремонт тепловых сетей для подготовки города к следующему отопительному периоду. В связи с этим остановлена подача горячей воды во всех микрорайонах Заозерного, в поселке Карчевская роща, в районе станции Галкино», — указано в сообщении КГК.

В домах, которые получают горячую воду централизованно от тепловых пунктов, подача ресурса должна возобновиться 3 июня. Для домов с индивидуальными водоподогревателями (ВВП) срок запуска может сдвинуться. Это будет зависеть от готовности внутриквартальных тепловых сетей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты.

Список адресов домов в Кургане, в которые приостановлена подача горячей воды 13 мая
Список адресов домов в Кургане, в которые приостановлена подача горячей воды 13 мая

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В трех районах Кургана отключили горячее водоснабжение в связи с началом ремонтной кампании на тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «13 мая начинается проведение гидравлических испытаний и ремонт тепловых сетей для подготовки города к следующему отопительному периоду. В связи с этим остановлена подача горячей воды во всех микрорайонах Заозерного, в поселке Карчевская роща, в районе станции Галкино», — указано в сообщении КГК. В домах, которые получают горячую воду централизованно от тепловых пунктов, подача ресурса должна возобновиться 3 июня. Для домов с индивидуальными водоподогревателями (ВВП) срок запуска может сдвинуться. Это будет зависеть от готовности внутриквартальных тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 13 мая без горячей воды останутся жители Заозерного, части Рябково и центральная часть города. Узнать сроки отключения по конкретному адресу можно при помощи интерактивной карты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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