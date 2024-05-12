В Екатеринбурге медики стали получать до 400 тысяч рублей, но есть нюанс

Гинекологи онлайн-школ Екатеринбурга зарабатывают до 400 тысяч рублей

Вакансия гинеколога в онлайн-школу вошла в ТОП-3 самых высокооплачиваемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области гинекологи онлайн-школ получают от 150 тысяч до 400 тыс. рублей, а зарплата главврачей составляет 80000 рублей, рассказали URA.RU в «Авито Услуги». Эксперты выяснили, как поменялась зарплата в области медицины и фармацевтики и на каких специалистов высокий спрос.

В топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере медицины и фармацевтики также вошли вошли: врач стоматолог-ортопед (от 350000 рублей до 1 млн рублей), детский врач-стоматолог (от 280000 рублей). «В научной сфере сильнее всего на Урале поднялась зарплата у научных специалистов, (+26%, 50800 рублей), лаборантов (+17%, 45200 рублей), фармацевтов-провизоров (+12%, 56100 рублей). Одна из самых высоких зарплат и у медицинских представителей (80000 руб.), у врачей (79100 руб.), а у заведующих аптекой (61500 рублей)», — говорится в релизе.

В целом с января по апрель в Свердловской области на 16% выросло количество предложений для медработников. Больше всего вакансий в январе—апреле 2024 года было открыто для врачей (44%), медсестер/медбратьев (20%) и для фармацевтов-провизоров (9%).