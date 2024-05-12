В челябинском районе неотложная помощь стала круглосуточной

Сотрудники скорой помощи начали протестовать из-за небольших зарплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пяти населенных пунктах Брединского района Челябинской области служба неотложной медицинской помощи переведена в круглосуточный режим работы Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения после протеста фельдшерских бригад.

«Для обеспечения оказания круглосуточной медицинской помощи в экстренной и неотложной формах дополнительно в пяти населенных пунктах Брединского района силами медработников, оказывающих медпомощь населению, организовано оказание неотложной медицинской помощи в круглосуточном режиме. Принятые организационные меры позволят оказывать медицинскую помощь непрерывно», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях фельдшеры Брединского района пожаловались на небольшую заработную плату и заявили о своем протесте. Медработники уточнили, что намерены с 1 мая работать на одну ставку. По данным медработников, это приведет к тому, что на весь район будет выходить одна бригада скорой помощи вместо двух. Это увеличит время ожидания экстренной службы до нескольких часов.

«Сотрудникам скорой медицинской помощи Брединского района разъяснены положения Постановления Правительства РФ №343 от 20 марта 2024 года», — добавили в пресс-службе регионального минздрава. Кроме того, в минздраве сообщили данные о социальных выплатах, которые дополнительно получают сотрудники скорой.

Так, в пресс-службе регионального минздрава отметили, что в области проводится поэтапное повышение зарплат медработникам. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 сотрудники скорой медпомощи получают специальные соцвыплаты. Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи дополнительно получают 11,5 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры по семь тысяч рублей, а младший медперсонал — 4,5 тысячи рублей. Также за счет средств областного бюджета установлены аналогичные специальные соцвыплаты для тех категорий медработников скорой, которые не вошли в территориальную программу обязательного медстрахования.