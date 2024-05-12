12 мая 2024

В аэропорту Челябинска задержали иностранца за попытку дать взятку. Видео

В аэропорту Челябинска задержали иностранца за попытку дать взятку. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку Фото:

В аэропорту Челябинска сотрудниками линейного отдела полиции задержали иностранца, который пытался дать взятку полицейскому. Судя по видео, опубликованному пресс-службой УТ МВД России по УрФО, иностранец был задержан за нарушение миграционного законодательства, а после попытался откупиться, предложив полицейскому пять тысяч рублей.

«Пожалуйста, можно же поговорить. Пятеру дам. Не составляйте, пожалуйста [протокол]», — говорит иностранец на видео.

Сотрудник, в свою очередь, доложил о данном факте руководству. По итогу в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Попытка дачи взятки). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сейчас он помещен в центр временного содержания иностранных граждан. По составленному в отношении него протоколу судьей назначено наказание в виде штрафа на сумму две тысячи рублей.

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В аэропорту Челябинска сотрудниками линейного отдела полиции задержали иностранца, который пытался дать взятку полицейскому. Судя по видео, опубликованному пресс-службой УТ МВД России по УрФО, иностранец был задержан за нарушение миграционного законодательства, а после попытался откупиться, предложив полицейскому пять тысяч рублей. «Пожалуйста, можно же поговорить. Пятеру дам. Не составляйте, пожалуйста [протокол]», — говорит иностранец на видео. Сотрудник, в свою очередь, доложил о данном факте руководству. По итогу в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Попытка дачи взятки). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сейчас он помещен в центр временного содержания иностранных граждан. По составленному в отношении него протоколу судьей назначено наказание в виде штрафа на сумму две тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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