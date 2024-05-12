В аэропорту Челябинска задержали иностранца за попытку дать взятку. Видео

В аэропорту Челябинска задержали иностранца за попытку дать взятку. Видео

13 мая 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска сотрудниками линейного отдела полиции задержали иностранца, который пытался дать взятку полицейскому. Судя по видео, опубликованному пресс-службой УТ МВД России по УрФО, иностранец был задержан за нарушение миграционного законодательства, а после попытался откупиться, предложив полицейскому пять тысяч рублей. «Пожалуйста, можно же поговорить. Пятеру дам. Не составляйте, пожалуйста [протокол]», — говорит иностранец на видео. Сотрудник, в свою очередь, доложил о данном факте руководству. По итогу в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Попытка дачи взятки). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сейчас он помещен в центр временного содержания иностранных граждан. По составленному в отношении него протоколу судьей назначено наказание в виде штрафа на сумму две тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Челябинска сотрудниками линейного отдела полиции задержали иностранца, который пытался дать взятку полицейскому. Судя по видео, опубликованному пресс-службой УТ МВД России по УрФО, иностранец был задержан за нарушение миграционного законодательства, а после попытался откупиться, предложив полицейскому пять тысяч рублей. «Пожалуйста, можно же поговорить. Пятеру дам. Не составляйте, пожалуйста [протокол]», — говорит иностранец на видео. Сотрудник, в свою очередь, доложил о данном факте руководству. По итогу в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Попытка дачи взятки). Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сейчас он помещен в центр временного содержания иностранных граждан. По составленному в отношении него протоколу судьей назначено наказание в виде штрафа на сумму две тысячи рублей.