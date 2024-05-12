Махонин отругал мэра Соснина за любовь к командировкам

Мэр Перми Соснин отменил поездку в Китай из-за претензий Махонина

Мэру Перми пришлось отказаться от поездки в Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал недовольство частым отсутствием мэра Перми Эдуарда Соснина на рабочем месте. И потребовал, чтобы Соснин отменил командировку в Китай и на Сахалин в мае. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Со всеми командировками в мае у Соснина от силы одна рабочая неделя получилась бы. Без него работа в городе просто парализуется, нет ни аппаратных совещаний, ничего. Замы все ждут его возвращения, важные решения не принимаются. Махонину это надоело — в мае вообще-то первый отчет Соснина перед депутатами по работе за год, надо готовиться», — рассказал инсайдер.

Вместо Соснина в Китай уехали руководитель аппарата мэра Александр Молоковских и замглавы города Яна Фурман. В Китае они должны подписать соглашение о взаимодействии с одним из районов. Также должно быть заключен договор о сотрудничестве между одним из пермских лицеев и китайской школой.

Другой источник уточняет, что поездка Соснина на Сахалин все-таки состоится. Он едет туда вместе со «школой губернаторов», где учится с осени 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответы не были получены.