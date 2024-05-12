На переправе Салехард — Лабытнанги приостановили работу «подушек»

Работа "подушек" временно прекращена (архивное фото)
На переправе Салехард - Лабытнанги временно приостановили работу судов на воздушной подушке. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
"Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена из-за усиления ветра", - рассказали в официальном telegram-канале дорожного ведомства. Порывы ветра на переправе достигают 20 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало о штормовом ветре, который принес с собой метель и гололедицу в ЯНАО. В связи со сложными погодными условиями был закрыт проезд на дороге Надым — Салехард.
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