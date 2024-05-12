12 мая 2024
11 мая 2024
10 мая 2024

На переправе Салехард — Лабытнанги приостановили работу «подушек»

Движение судов на воздушной подушке на переправе через Обь закрыли из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа "подушек" временно прекращена (архивное фото)
Работа "подушек" временно прекращена (архивное фото) Фото:

На переправе Салехард - Лабытнанги временно приостановили работу судов на воздушной подушке. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

"Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена из-за усиления ветра", - рассказали в официальном telegram-канале дорожного ведомства. Порывы ветра на переправе достигают 20 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало о штормовом ветре, который принес с собой метель и гололедицу в ЯНАО. В связи со сложными погодными условиями был закрыт проезд на дороге Надым — Салехард.

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На переправе Салехард - Лабытнанги временно приостановили работу судов на воздушной подушке. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. "Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена из-за усиления ветра", - рассказали в официальном telegram-канале дорожного ведомства. Порывы ветра на переправе достигают 20 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало о штормовом ветре, который принес с собой метель и гололедицу в ЯНАО. В связи со сложными погодными условиями был закрыт проезд на дороге Надым — Салехард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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