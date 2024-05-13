На Украине сменили командующего группировкой ВСУ «Харьков»

На Украине сменили командира оперативно-тактической группировки войск «Харьков». Командующим был назначен генерал Михаил Драпатый, сообщили в группировке войск «Хортица». Ранее этот пост занимал Юрий Галушкин.
"Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) "Харьков", — говорится в сообщении группировки. Информацию передает «РБК-Украина».
С начала апреля текущего года эту должность главкома занимал Юрий Галушкин. Драпатый при этом останется замначальника Генштаба ВСУ.
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