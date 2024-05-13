На Украине сменили командующего группировкой ВСУ «Харьков»

«РБК-Украина»: командующим группировкой ВСУ «Харьков» назначен Драпатый
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Михаил Драпатый останется замначальника Генштаба ВСУ, несмотря на новую должность
Михаил Драпатый останется замначальника Генштаба ВСУ, несмотря на новую должность Фото:

На Украине сменили командира оперативно-тактической группировки войск «Харьков». Командующим был назначен генерал Михаил Драпатый, сообщили в группировке войск «Хортица». Ранее этот пост занимал Юрий Галушкин.

"Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) "Харьков", — говорится в сообщении группировки. Информацию передает «РБК-Украина».

С начала апреля текущего года эту должность главкома занимал Юрий Галушкин. Драпатый при этом останется замначальника Генштаба ВСУ.

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На Украине сменили командира оперативно-тактической группировки войск «Харьков». Командующим был назначен генерал Михаил Драпатый, сообщили в группировке войск «Хортица». Ранее этот пост занимал Юрий Галушкин. "Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) "Харьков", — говорится в сообщении группировки. Информацию передает «РБК-Украина». С начала апреля текущего года эту должность главкома занимал Юрий Галушкин. Драпатый при этом останется замначальника Генштаба ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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