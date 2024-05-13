В Магнитогорске из-за похолодания отложили отключение горячей воды

Сроки опрессовки перенесли на более теплый период Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области из-за похолодания отложили проведение опрессовки, которая приводит к отключению горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также в мэрии объяснили, почему тепло не вернется в жилые дома.

«В Магнитогорске отложили отключение горячей воды в Ленинском районе в связи неблагоприятными метеоусловиями. Кроме того, в городе по заявкам руководителей продолжается подача тепла в социальные учреждения», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

В пресс-службе администрации Магнитогорска напомнили, что отопление было отключено 18 апреля, когда дневные температуры достигали 27 градусов тепла. По данным синоптиков, 12 мая среднесуточная температура составила +11 градусов.

«По прогнозам гидрометцентра, среднесуточная температура 13 и 14 мая будет составлять +3 и +6 градусов, и уже со среды будет идти на повышение от +8 градусов и выше. Учитывая то, что из-за особенностей эксплуатации сетей на запуск отопления в жилом фонде уходит от трех до пяти дней, повторное подключение к теплу многоквартирных домов нецелесообразно», — добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее областная ГИБДД выступила с экстренным предупреждением из-за обильного снегопада, который накрыл регион 13 мая. Кроме того, в регионе ожидаются заморозки до -5 градусов.