ГИБДД по Челябинской области 13 мая выступила с экстренным обращением из-за непогоды. В отдельных районах региона идет снег, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. В отдельных районах наблюдаются осадки в виде снега», — сообщили URA.RU в ГИБДД.
В случае непредвиденных ситуаций водителей просят обращаться за помощью к экипажам ДПС или в диспетчерскую службу. «Единая дежурно-диспетчерская служба» предупреждала челябинцев о непогоде 13 мая. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду.
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