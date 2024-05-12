12 мая 2024
11 мая 2024

Челябинская ГИБДД выступила с экстренным обращением из-за непогоды. Видео

ГИБДД: в отдельных районах Челябинской области идет снег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
В Челябинской области идут осадки в виде мокрого снега с дождем Фото:

ГИБДД по Челябинской области 13 мая выступила с экстренным обращением из-за непогоды. В отдельных районах региона идет снег, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. В отдельных районах наблюдаются осадки в виде снега», — сообщили URA.RU в ГИБДД.

В случае непредвиденных ситуаций водителей просят обращаться за помощью к экипажам ДПС или в диспетчерскую службу. «Единая дежурно-диспетчерская служба» предупреждала челябинцев о непогоде 13 мая. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ГИБДД по Челябинской области 13 мая выступила с экстренным обращением из-за непогоды. В отдельных районах региона идет снег, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. В отдельных районах наблюдаются осадки в виде снега», — сообщили URA.RU в ГИБДД. В случае непредвиденных ситуаций водителей просят обращаться за помощью к экипажам ДПС или в диспетчерскую службу. «Единая дежурно-диспетчерская служба» предупреждала челябинцев о непогоде 13 мая. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...