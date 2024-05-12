Челябинская ГИБДД выступила с экстренным обращением из-за непогоды. Видео

ГИБДД: в отдельных районах Челябинской области идет снег

13 мая 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

В Челябинской области идут осадки в виде мокрого снега с дождем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГИБДД по Челябинской области 13 мая выступила с экстренным обращением из-за непогоды. В отдельных районах региона идет снег, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. В отдельных районах наблюдаются осадки в виде снега», — сообщили URA.RU в ГИБДД. В случае непредвиденных ситуаций водителей просят обращаться за помощью к экипажам ДПС или в диспетчерскую службу. «Единая дежурно-диспетчерская служба» предупреждала челябинцев о непогоде 13 мая. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГИБДД по Челябинской области 13 мая выступила с экстренным обращением из-за непогоды. В отдельных районах региона идет снег, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. В отдельных районах наблюдаются осадки в виде снега», — сообщили URA.RU в ГИБДД. В случае непредвиденных ситуаций водителей просят обращаться за помощью к экипажам ДПС или в диспетчерскую службу. «Единая дежурно-диспетчерская служба» предупреждала челябинцев о непогоде 13 мая. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут доходить до 18 метров в секунду.