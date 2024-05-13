Перевозчика людей, утонувших вместе с автобусом в Петербурге, хотят отправить под стражу

Следователи в Санкт-Петербурге обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу начальника автоколонны компании "Такси" из-за оказания небезопасных услуг. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее автобус компании упал в реку Мойку, из-за чего погибли семь человек.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси»", — сообщила Петренко. Ее слова передает telegram-канал Следкома. Обвиняемый может быть привлечен к ответственности за нарушение правил безопасности.
Ранее сообщалось, что в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, завели несколько уголовных дел. Одно из них было возбуждено по факту фиктивной регистрации в иностранных граждан в квартире.
Водитель был арестован. В салоне автобуса на момент происшествия находилось 20 человек. Курбонова поместили под стражу до 9 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.