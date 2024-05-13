Перевозчика людей, утонувших вместе с автобусом в Петербурге, хотят отправить под стражу

СК РФ: перевозчика людей, утонувших с автобусом в реке Мойке, хотят арестовать
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Начальнику автоколонны ООО «Такси» предъявили обвинение
Начальнику автоколонны ООО «Такси» предъявили обвинение Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Следователи в Санкт-Петербурге обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу начальника автоколонны компании "Такси" из-за оказания небезопасных услуг. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее автобус компании упал в реку Мойку, из-за чего погибли семь человек. 

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси»", — сообщила Петренко. Ее слова передает telegram-канал Следкома. Обвиняемый может быть привлечен к ответственности за нарушение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, завели несколько уголовных дел. Одно из них было возбуждено по факту фиктивной регистрации в иностранных граждан в квартире.

Водитель был арестован. В салоне автобуса на момент происшествия находилось 20 человек. Курбонова поместили под стражу до 9 июля. 

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Следователи в Санкт-Петербурге обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу начальника автоколонны компании "Такси" из-за оказания небезопасных услуг. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее автобус компании упал в реку Мойку, из-за чего погибли семь человек.  "Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси»", — сообщила Петренко. Ее слова передает telegram-канал Следкома. Обвиняемый может быть привлечен к ответственности за нарушение правил безопасности. Ранее сообщалось, что в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге на водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, завели несколько уголовных дел. Одно из них было возбуждено по факту фиктивной регистрации в иностранных граждан в квартире. Водитель был арестован. В салоне автобуса на момент происшествия находилось 20 человек. Курбонова поместили под стражу до 9 июля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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