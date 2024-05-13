В белгородском поселке упали взрывоопасные предметы

В поселке Разумное Белгородского района упали взрывоопасные предметы. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, жителей близлежащих домов эвакуируют.
"По ситуации с падением взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородского района. На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны", — говорится в сообщении губернатора в Telegram.
Он отметил, что всех жителей близлежащих домов попросили выехать в безопасное место на некоторое время - до 18 часов. В данный момент возле домов проводится патрулирование силовыми структурами и силами самообороны, заключил Гладков.
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