В белгородском поселке упали взрывоопасные предметы

Гладков: в поселке Разумное Белгородского района упали взрывоопасные предметы
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Место падения оцепили силы УМВД и самообороны
Место падения оцепили силы УМВД и самообороны Фото:

В поселке Разумное Белгородского района упали взрывоопасные предметы. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, жителей близлежащих домов эвакуируют.

"По ситуации с падением взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородского района. На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны", — говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Он отметил, что всех жителей близлежащих домов попросили выехать в безопасное место на некоторое время - до 18 часов. В данный момент возле домов проводится патрулирование силовыми структурами и силами самообороны, заключил Гладков.

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В поселке Разумное Белгородского района упали взрывоопасные предметы. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, жителей близлежащих домов эвакуируют. "По ситуации с падением взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородского района. На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны", — говорится в сообщении губернатора в Telegram. Он отметил, что всех жителей близлежащих домов попросили выехать в безопасное место на некоторое время - до 18 часов. В данный момент возле домов проводится патрулирование силовыми структурами и силами самообороны, заключил Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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