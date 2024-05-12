Дорогу Надым — Салехард отрыли для движения транспорта

Дорога была закрыта с 9:30
Автодорога Надым - Салехард вновь открыта для всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
"Дорога Надым - Салехард открыта для движения автомобилей", — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Трасса была закрыта с 9:30.
Ограничения движения транспорта вводились в связи в неблагоприятными погодными условиями. В ЯНАО пришел штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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