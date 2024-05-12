12 мая 2024
11 мая 2024

Дорогу Надым — Салехард отрыли для движения транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога была закрыта с 9:30
Дорога была закрыта с 9:30 Фото:

Автодорога Надым - Салехард вновь открыта для всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. 

"Дорога Надым - Салехард открыта для движения автомобилей", — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Трасса была закрыта с 9:30. 

Ограничения движения транспорта вводились в связи в неблагоприятными погодными условиями. В ЯНАО пришел штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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Автодорога Надым - Салехард вновь открыта для всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.  "Дорога Надым - Салехард открыта для движения автомобилей", — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Трасса была закрыта с 9:30.  Ограничения движения транспорта вводились в связи в неблагоприятными погодными условиями. В ЯНАО пришел штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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