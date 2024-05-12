12 мая 2024

Тюменцев отправили на военные сборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев Фото:

Жителей Тюменской области, которые находятся в запасе, 13 мая отправили на военные сборы. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков.

«Сегодня граждане Тюменской области были направлены для прохождения военных сборов по военно-учетным специальностям в субъекты Центрального военного округа. Граждане пройдут подготовку и переподготовку по специальностям, полученным ими в период прохождения военной службы или в период пребывания в запасе», — сообщил Чирков.

Известно, что сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев. Они пройдут в Центральном военном округе.

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Жителей Тюменской области, которые находятся в запасе, 13 мая отправили на военные сборы. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков. «Сегодня граждане Тюменской области были направлены для прохождения военных сборов по военно-учетным специальностям в субъекты Центрального военного округа. Граждане пройдут подготовку и переподготовку по специальностям, полученным ими в период прохождения военной службы или в период пребывания в запасе», — сообщил Чирков. Известно, что сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев. Они пройдут в Центральном военном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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