Тюменцев отправили на военные сборы

Сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев
Жителей Тюменской области, которые находятся в запасе, 13 мая отправили на военные сборы. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков.
«Сегодня граждане Тюменской области были направлены для прохождения военных сборов по военно-учетным специальностям в субъекты Центрального военного округа. Граждане пройдут подготовку и переподготовку по специальностям, полученным ими в период прохождения военной службы или в период пребывания в запасе», — сообщил Чирков.
Известно, что сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев. Они пройдут в Центральном военном округе.
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