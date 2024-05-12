Тюменцев отправили на военные сборы

13 мая 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жителей Тюменской области, которые находятся в запасе, 13 мая отправили на военные сборы. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков. «Сегодня граждане Тюменской области были направлены для прохождения военных сборов по военно-учетным специальностям в субъекты Центрального военного округа. Граждане пройдут подготовку и переподготовку по специальностям, полученным ими в период прохождения военной службы или в период пребывания в запасе», — сообщил Чирков. Известно, что сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев. Они пройдут в Центральном военном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тюменской области, которые находятся в запасе, 13 мая отправили на военные сборы. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Чирков. «Сегодня граждане Тюменской области были направлены для прохождения военных сборов по военно-учетным специальностям в субъекты Центрального военного округа. Граждане пройдут подготовку и переподготовку по специальностям, полученным ими в период прохождения военной службы или в период пребывания в запасе», — сообщил Чирков. Известно, что сборы продлятся от двух недель до 1,5 месяцев. Они пройдут в Центральном военном округе.