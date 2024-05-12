Когда в Тюмени уровень воды в Туре побьет рекордные значения

В Тюмени реке Туре осталось четыре метра до рекордного уровня

13 мая 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

По данным гидропоста, до максимального уровня в 868 см осталось четыре метра Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени река Тура поднялась до отметки 467 см. Такие данные указаны на сайте сервиса Allrivers. По информации гидропоста, до максимального уровня в 868 см осталось четыре метра. «На 6 мая 2024 года уровень воды в реке Туре по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет 467 см над нулем поста. За сутки уровень повысился на 4 см. В этот день, 13 мая, по данным нашего архива, в 2016 году был максимальный уровень — 868 см», — указано на сайте сервиса. За последние 10 лет абсолютный максимум в Туре наблюдался в 2016 году. Тогда часть набережной была подтоплена, по словам очевидцев. Водой были залиты ступеньки, ведущие к нижнему уровню набережной. В 2023 году уровень воды достиг же исторического минимума — -95 см. Такой рекорд был поставлен в октябре. Как указано на сайте сервиса, опасной отметкой считается 948 см. В 2023 году Тура сильно обмелела и достигла отметки в -95 см. Тогда Минтранс РФ запретил судам ходить по Туре, чтобы не оставить людей без воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени река Тура поднялась до отметки 467 см. Такие данные указаны на сайте сервиса Allrivers. По информации гидропоста, до максимального уровня в 868 см осталось четыре метра. «На 6 мая 2024 года уровень воды в реке Туре по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет 467 см над нулем поста. За сутки уровень повысился на 4 см. В этот день, 13 мая, по данным нашего архива, в 2016 году был максимальный уровень — 868 см», — указано на сайте сервиса. За последние 10 лет абсолютный максимум в Туре наблюдался в 2016 году. Тогда часть набережной была подтоплена, по словам очевидцев. Водой были залиты ступеньки, ведущие к нижнему уровню набережной. В 2023 году уровень воды достиг же исторического минимума — -95 см. Такой рекорд был поставлен в октябре. Как указано на сайте сервиса, опасной отметкой считается 948 см.