В Екатеринбурге в Родительский день выведут дополнительные автобусы до кладбищ

Дополнительные автобусы на три маршрута выведут в Родительский день Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 14 мая в Родительский день (Радоница) запустят три дополнительных автобусных маршрута до кладбищ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Автобус № 80н „Метро ‚Ботаническая‘ — Нижне-Исетское кладбище“ будет ходить с 09:00 до 19:00; № 99 „Площадь 1-й Пятилетки — Окружное кладбище“ — автобусы начнут ездить в 08:30 и закончат к 19:00», — следует из сообщения. Также в городе выведут дополнительный автобус на маршрут № 63 «ТЦ Мега — кладбище „Лесное“ — ЖК „Солнечный“ — ТЦ Мега» — первый транспорт выйдет в 07:55, а последний от кладбища в 19:15.

Радоницу православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. Верующие проводят службу в храме, молитву, в которой поминаются усопшие. После этого люди отправляются на кладбище, чтобы навести порядок на могилах.