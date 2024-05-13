В Екатеринбурге в Родительский день выведут дополнительные автобусы до кладбищ

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, город екатеринбург, герб екатеринбурга
Дополнительные автобусы на три маршрута выведут в Родительский день Фото:

В Екатеринбурге 14 мая в Родительский день (Радоница) запустят три дополнительных автобусных маршрута до кладбищ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Автобус № 80н „Метро ‚Ботаническая‘ — Нижне-Исетское кладбище“ будет ходить с 09:00 до 19:00; № 99 „Площадь 1-й Пятилетки — Окружное кладбище“ — автобусы начнут ездить в 08:30 и закончат к 19:00», — следует из сообщения. Также в городе выведут дополнительный автобус на маршрут № 63 «ТЦ Мега — кладбище „Лесное“ — ЖК „Солнечный“ — ТЦ Мега» — первый транспорт выйдет в 07:55, а последний от кладбища в 19:15.

Радоницу православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. Верующие проводят службу в храме, молитву, в которой поминаются усопшие. После этого люди отправляются на кладбище, чтобы навести порядок на могилах.

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В Екатеринбурге 14 мая в Родительский день (Радоница) запустят три дополнительных автобусных маршрута до кладбищ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Автобус № 80н „Метро ‚Ботаническая‘ — Нижне-Исетское кладбище“ будет ходить с 09:00 до 19:00; № 99 „Площадь 1-й Пятилетки — Окружное кладбище“ — автобусы начнут ездить в 08:30 и закончат к 19:00», — следует из сообщения. Также в городе выведут дополнительный автобус на маршрут № 63 «ТЦ Мега — кладбище „Лесное“ — ЖК „Солнечный“ — ТЦ Мега» — первый транспорт выйдет в 07:55, а последний от кладбища в 19:15. Радоницу православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. Верующие проводят службу в храме, молитву, в которой поминаются усопшие. После этого люди отправляются на кладбище, чтобы навести порядок на могилах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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