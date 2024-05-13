Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины

13 мая 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Президент Украины уже назначил нового замглавы СВР Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Информация об этом появилась на сайте украинского главы. «Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе. Причина увольнения не уточняется. Как следует из другого указа, на место Алексеенко назначен Олег Луговской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Информация об этом появилась на сайте украинского главы. «Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе. Причина увольнения не уточняется. Как следует из другого указа, на место Алексеенко назначен Олег Луговской.