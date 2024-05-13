Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины,  stock
Президент Украины уже назначил нового замглавы СВР Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Информация об этом появилась на сайте украинского главы.

«Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе. Причина увольнения не уточняется. Как следует из другого указа, на место Алексеенко назначен Олег Луговской.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Информация об этом появилась на сайте украинского главы. «Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе. Причина увольнения не уточняется. Как следует из другого указа, на место Алексеенко назначен Олег Луговской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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