Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины

Президент Украины уже назначил нового замглавы СВР
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко. Информация об этом появилась на сайте украинского главы.
«Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе. Причина увольнения не уточняется. Как следует из другого указа, на место Алексеенко назначен Олег Луговской.
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