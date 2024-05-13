В Кургане закрыли движение по шоссе Тюнина раньше срока из-за непогоды

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Шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина
Шоссе Тюнина перекрыли в 21:00 часов из-за непогоды Фото:

В Кургане движение по шоссе Тюнина 13 мая закрыли на час раньше установленного времени из-за непогоды. Об этом сообщили в ГИБДД региона. Однако 14 мая проезд со стороны Кетова в сторону Кургана обещали открыть уже в 7:00 утра, что на два часа раньше.

«В связи с изменением погодных условий и отсутствия освещения на данном участке (шоссе Тюнина) было принято решение закрыть проезд раньше установленного времени. Это требуется для безопасности участников дорожного движения», — ответили в ГИБДД на вопросы водителей о том, почему проезд по шоссе закрыт раньше на час (в 21:00 вместо установленного ранее времени 22:00).

Проезд по шоссе Тюнина частично открыли 13 мая с 09.00 до 16.00 часов со стороны села Кетово в Курган для автомобилей высокой проходимости. А с 16.00 движение было организовано из Кургана в сторону Кетово, также по одной полосе. К проходимым автомобилям относятся УАЗ, LAND CRUISER и другие марки, схожие по техническим параметрам. Шоссе было затоплено во время масштабного паводка в регионе.

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В Кургане движение по шоссе Тюнина 13 мая закрыли на час раньше установленного времени из-за непогоды. Об этом сообщили в ГИБДД региона. Однако 14 мая проезд со стороны Кетова в сторону Кургана обещали открыть уже в 7:00 утра, что на два часа раньше. «В связи с изменением погодных условий и отсутствия освещения на данном участке (шоссе Тюнина) было принято решение закрыть проезд раньше установленного времени. Это требуется для безопасности участников дорожного движения», — ответили в ГИБДД на вопросы водителей о том, почему проезд по шоссе закрыт раньше на час (в 21:00 вместо установленного ранее времени 22:00). Проезд по шоссе Тюнина частично открыли 13 мая с 09.00 до 16.00 часов со стороны села Кетово в Курган для автомобилей высокой проходимости. А с 16.00 движение было организовано из Кургана в сторону Кетово, также по одной полосе. К проходимым автомобилям относятся УАЗ, LAND CRUISER и другие марки, схожие по техническим параметрам. Шоссе было затоплено во время масштабного паводка в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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