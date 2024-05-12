В Кургане открыли шоссе Тюнина, но не для всех. Фото

13 мая 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

В Кургане открыли одну полосу шоссе Тюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. В настоящее время открыта одна полоса движения со стороны Увала в Курган для автомобилей высокой проходимости, в основном, внедорожников, передает корреспондент URA.RU. «С 9 часов утра открыто движение по шоссе Тюнина в сторону города Кургана для транспорта высокой проходимости. В сторону Увала дорогу планируется открыть в 18:00. Но в связи с погодными условиями, время ограничения движения может быть изменено», — сообщили корреспонденту URA.RU сотрудники ГИБДД. По данным портала «2gis.ru» в районе шоссе Тюнина наблюдается пробка на одной полосе — 7 баллов. Отмечается, что погодные условия — в Кургане дождь — сказываются на дорожной ситуации. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина 13 мая будет частично открыто для движения для автомобилей высокой проходимости. К такой технике полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы. На дорожное движение по шоссе Тюнина повлияет погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. В настоящее время открыта одна полоса движения со стороны Увала в Курган для автомобилей высокой проходимости, в основном, внедорожников, передает корреспондент URA.RU. «С 9 часов утра открыто движение по шоссе Тюнина в сторону города Кургана для транспорта высокой проходимости. В сторону Увала дорогу планируется открыть в 18:00. Но в связи с погодными условиями, время ограничения движения может быть изменено», — сообщили корреспонденту URA.RU сотрудники ГИБДД. По данным портала «2gis.ru» в районе шоссе Тюнина наблюдается пробка на одной полосе — 7 баллов. Отмечается, что погодные условия — в Кургане дождь — сказываются на дорожной ситуации. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина 13 мая будет частично открыто для движения для автомобилей высокой проходимости. К такой технике полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы.