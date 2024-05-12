12 мая 2024
11 мая 2024

В Кургане открыли шоссе Тюнина, но не для всех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина. Курган
В Кургане открыли одну полосу шоссе Тюнина Фото:

В Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. В настоящее время открыта одна полоса движения со стороны Увала в Курган для автомобилей высокой проходимости, в основном, внедорожников, передает корреспондент URA.RU.

«С 9 часов утра открыто движение по шоссе Тюнина в сторону города Кургана для транспорта высокой проходимости. В сторону Увала дорогу планируется открыть в 18:00. Но в связи с погодными условиями, время ограничения движения может быть изменено», — сообщили корреспонденту URA.RU сотрудники ГИБДД.

По данным портала «2gis.ru» в районе шоссе Тюнина наблюдается пробка на одной полосе — 7 баллов. Отмечается, что погодные условия — в Кургане дождь — сказываются на дорожной ситуации.

Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина 13 мая будет частично открыто для движения для автомобилей высокой проходимости. К такой технике полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы.

Шоссе Тюнина. Курган
На дорожное движение по шоссе Тюнина повлияет погода
Фото:

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В Кургане частично открыли проезд по шоссе Тюнина. В настоящее время открыта одна полоса движения со стороны Увала в Курган для автомобилей высокой проходимости, в основном, внедорожников, передает корреспондент URA.RU. «С 9 часов утра открыто движение по шоссе Тюнина в сторону города Кургана для транспорта высокой проходимости. В сторону Увала дорогу планируется открыть в 18:00. Но в связи с погодными условиями, время ограничения движения может быть изменено», — сообщили корреспонденту URA.RU сотрудники ГИБДД. По данным портала «2gis.ru» в районе шоссе Тюнина наблюдается пробка на одной полосе — 7 баллов. Отмечается, что погодные условия — в Кургане дождь — сказываются на дорожной ситуации. Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина 13 мая будет частично открыто для движения для автомобилей высокой проходимости. К такой технике полицейские отнесли автомобили УАЗ и LAND CRUISER, а также машины, схожие по характеристикам. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют пропуск транспортных средств. Движение было ограничено из-за высокого уровня воды и подтопления трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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