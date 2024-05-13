Перевозчика утонувшего в Петербурге автобуса с людьми отправили в СИЗО

13 мая 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Джахангир Адалет оглы Халилов пробудет в СИЗО до 10 июля Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга https://t.me/SPbGS/17576 новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере В Санкт-Петербурге начальник автоколонны компании «Такси» Джахангир Адалет оглы Халилов, автобус которой упал в реку Мойку, был взят под стражу. Суд принял решение о его содержании в СИЗО до 10 июля. «Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал Халилову стражу по 10.07.2024», — передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи в Санкт-Петербурге обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу Халилова из-за оказания небезопасных услуг. В результате падения автобуса в Мойку на водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, завели несколько уголовных дел. В салоне транспорта на момент происшествия находились 20 человек, среди них семь погибли, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге начальник автоколонны компании «Такси» Джахангир Адалет оглы Халилов, автобус которой упал в реку Мойку, был взят под стражу. Суд принял решение о его содержании в СИЗО до 10 июля. «Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал Халилову стражу по 10.07.2024», — передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следователи в Санкт-Петербурге обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу Халилова из-за оказания небезопасных услуг. В результате падения автобуса в Мойку на водителя Рахматшоха Курбонова, ответственного за этот инцидент, завели несколько уголовных дел. В салоне транспорта на момент происшествия находились 20 человек, среди них семь погибли, передает RT.