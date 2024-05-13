В Екатеринбурге легковушка влетела в дерево. Фото

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , гаишник, гибдд, регулировка движения, дпс, дорожный патруль, дорожно-патрульная служба, сотрудинк дпс
На место происшествия выезжал экипаж ДПС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского, 216 легковушка врезалась в дерево. Фотографиями поделились очевидцы.

«На Белинского, 216 ДТП», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что легковушка врезалась в дерево.

Всего в ДТП участвовало три автомобиля, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. Пострадавших нет.

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В Екатеринбурге на улице Белинского, 216 легковушка врезалась в дерево. Фотографиями поделились очевидцы. «На Белинского, 216 ДТП», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что легковушка врезалась в дерево. Всего в ДТП участвовало три автомобиля, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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