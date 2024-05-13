В Екатеринбурге легковушка влетела в дерево. Фото

13 мая 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

На место происшествия выезжал экипаж ДПС (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на улице Белинского, 216 легковушка врезалась в дерево. Фотографиями поделились очевидцы. «На Белинского, 216 ДТП», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что легковушка врезалась в дерево. Всего в ДТП участвовало три автомобиля, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. Пострадавших нет. Злой Екатеринбург Фото: Злой Екатеринбург Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Белинского, 216 легковушка врезалась в дерево. Фотографиями поделились очевидцы. «На Белинского, 216 ДТП», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что легковушка врезалась в дерево. Всего в ДТП участвовало три автомобиля, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. Пострадавших нет.