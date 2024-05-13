На место происшествия выезжал экипаж ДПС (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Белинского, 216 легковушка врезалась в дерево. Фотографиями поделились очевидцы.
«На Белинского, 216 ДТП», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что легковушка врезалась в дерево.
Всего в ДТП участвовало три автомобиля, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. Пострадавших нет.
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