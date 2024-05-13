Тюменцы погибли при пожаре в доме

В тюменском селе горел дом на площади в 104 квалратных метра
В селе Горьковка (Тюменская область) на улице Цветочной произошло возгорание дома. В ходе тушения пожара на площади 104 квадратных метров, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, сообщает ГУМЧС России по Тюменской области.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (мужчина и женщина)», — написано в telegram-канале ведомства.
Причина пожара пока выясняется. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 21 человек личного состава.
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