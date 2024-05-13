13 мая 2024

Тюменцы погибли при пожаре в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор
В тюменском селе горел дом на площади в 104 квалратных метра Фото:

В селе Горьковка (Тюменская область) на улице Цветочной произошло возгорание дома. В ходе тушения пожара на площади 104 квадратных метров, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, сообщает ГУМЧС России по Тюменской области.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (мужчина и женщина)», — написано в telegram-канале ведомства.

Причина пожара пока выясняется. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

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В селе Горьковка (Тюменская область) на улице Цветочной произошло возгорание дома. В ходе тушения пожара на площади 104 квадратных метров, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, сообщает ГУМЧС России по Тюменской области. «На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (мужчина и женщина)», — написано в telegram-канале ведомства. Причина пожара пока выясняется. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 21 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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