13 мая 2024

«Известия»: в Минобороны РФ начнутся перестановки с приходом Белоусова

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Здание Министерства Обороны. Москва, министерство обороны рф, минобороны
Окончательные решения по кадрам пока не определены (архивное фото) Фото:

С приходом в Минобороны РФ бывшего вице-премьера Андрея Белоусова в ведомстве ожидаются кадровые изменения. В частности, заместители министра могут покинуть свои посты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Могу предположить, что какие-то замены — не слишком значительные, конечно, но могут быть. В особенности это может касаться финансово-экономического блока Минобороны», — передает слова доцента РЭУ имени Плеханова полковника Александра Перенджиева газета «Известия». В тексте сказано, что свои посты могут покинуть заместители министра Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов и Юрий Садовенко.

По мнению экспертов, новый министр может пересмотреть организационную структуру и функции департаментов, а также произвести перестановки в команде. Окончательные решения по кадрам пока не определены, но ожидается активная деятельность нового руководства по оптимизации ресурсов и обеспечению армии необходимым.

Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Белоусов в свою очередь подчеркнул важность обеспечения жильем участников спецоперации на Украине и продолжение льготных инициатив.

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С приходом в Минобороны РФ бывшего вице-премьера Андрея Белоусова в ведомстве ожидаются кадровые изменения. В частности, заместители министра могут покинуть свои посты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Могу предположить, что какие-то замены — не слишком значительные, конечно, но могут быть. В особенности это может касаться финансово-экономического блока Минобороны», — передает слова доцента РЭУ имени Плеханова полковника Александра Перенджиева газета «Известия». В тексте сказано, что свои посты могут покинуть заместители министра Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов и Юрий Садовенко. По мнению экспертов, новый министр может пересмотреть организационную структуру и функции департаментов, а также произвести перестановки в команде. Окончательные решения по кадрам пока не определены, но ожидается активная деятельность нового руководства по оптимизации ресурсов и обеспечению армии необходимым. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Белоусов в свою очередь подчеркнул важность обеспечения жильем участников спецоперации на Украине и продолжение льготных инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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