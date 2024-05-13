«Известия»: в Минобороны РФ начнутся перестановки с приходом Белоусова

14 мая 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Окончательные решения по кадрам пока не определены (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU С приходом в Минобороны РФ бывшего вице-премьера Андрея Белоусова в ведомстве ожидаются кадровые изменения. В частности, заместители министра могут покинуть свои посты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Могу предположить, что какие-то замены — не слишком значительные, конечно, но могут быть. В особенности это может касаться финансово-экономического блока Минобороны», — передает слова доцента РЭУ имени Плеханова полковника Александра Перенджиева газета «Известия». В тексте сказано, что свои посты могут покинуть заместители министра Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов и Юрий Садовенко. По мнению экспертов, новый министр может пересмотреть организационную структуру и функции департаментов, а также произвести перестановки в команде. Окончательные решения по кадрам пока не определены, но ожидается активная деятельность нового руководства по оптимизации ресурсов и обеспечению армии необходимым. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Белоусов в свою очередь подчеркнул важность обеспечения жильем участников спецоперации на Украине и продолжение льготных инициатив. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом в Минобороны РФ бывшего вице-премьера Андрея Белоусова в ведомстве ожидаются кадровые изменения. В частности, заместители министра могут покинуть свои посты. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Могу предположить, что какие-то замены — не слишком значительные, конечно, но могут быть. В особенности это может касаться финансово-экономического блока Минобороны», — передает слова доцента РЭУ имени Плеханова полковника Александра Перенджиева газета «Известия». В тексте сказано, что свои посты могут покинуть заместители министра Алексей Криворучко, Татьяна Шевцова, Павел Попов и Юрий Садовенко. По мнению экспертов, новый министр может пересмотреть организационную структуру и функции департаментов, а также произвести перестановки в команде. Окончательные решения по кадрам пока не определены, но ожидается активная деятельность нового руководства по оптимизации ресурсов и обеспечению армии необходимым. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил заменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Белоусов в свою очередь подчеркнул важность обеспечения жильем участников спецоперации на Украине и продолжение льготных инициатив.