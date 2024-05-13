Белоусов рассказал, над чем Минобороны должно поработать

Новый глава Минобороны России Александр Белоусов во время выступления в Совфеде подчеркнул, что необходимо обеспечивать участников спецоперации на Украине жильем. Также он уточнил, что необходимо продолжать инициативы, связанные со льготами.
"Есть над чем работать, это касается и обеспечения участников СВО жильем", — подчеркнул Александр Белоусов во время заседания. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24". Он добавил, что стоит акцентировать внимание на решение проблем, связанных с бюрократией при назначении льгот военным. Также, по мнению нового главы ведомства, в стране сохраняется проблема с переполненными госпиталями.
Белоусов был назначен на новую должность накануне вечером. В Кремле уточнили, что новый министр обороны может поспособствовать экономическому развитию страны и развитию оборонной промышленности.
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