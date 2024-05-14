В Белгороде прозвучали взрывы после ракетной тревоги

В Белгороде звучит ракетная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде зазвучал сигнал о ракетной опасности. После этого в городе была зафиксирована серия взрывов.
"Множество взрывов прозвучали в Белгороде после объявления ракетной опасности", — сообщает ТАСС. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сирена ракетной тревоги была поднята как в Белгороде, так и в Белгородском районе.
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