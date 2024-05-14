В Белгороде прозвучали взрывы после ракетной тревоги

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В Белгороде звучит ракетная тревога
В Белгороде звучит ракетная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде зазвучал сигнал о ракетной опасности. После этого в городе была зафиксирована серия взрывов.

"Множество взрывов прозвучали в Белгороде после объявления ракетной опасности", — сообщает ТАСС. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сирена ракетной тревоги была поднята как в Белгороде, так и в Белгородском районе.

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В Белгороде зазвучал сигнал о ракетной опасности. После этого в городе была зафиксирована серия взрывов. "Множество взрывов прозвучали в Белгороде после объявления ракетной опасности", — сообщает ТАСС. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сирена ракетной тревоги была поднята как в Белгороде, так и в Белгородском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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