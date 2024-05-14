Baza: поезд сошел с рельсов в Волгоградской области из-за атаки беспилотника

Поезд в Волгоградской области сошел с рельсов из-за атаки дрона. В результате инцидента загорелись две цистерны с топливом.
"Причиной схода грузового поезда стала атака беспилотника", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате атаки вспыхнули два вагона, перевозивших топливо. Согласно предварительным данным, одна из цистерн взорвалась.
В результате инцидента произошел разлив топлива. Девять вагонов вышли из строя. На данный момент основной очаг пожара удалось локализовать, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
В ночь на 14 мая в Волгоградской области произошел сход вагонов с рельсов. В РЖД сообщали, что причиной инцидента стали "действия третьих лиц". Происшествие произошло на станции Котлубань Приволжской железной дороги. Пострадавших нет, однако движение поездов остановлено.
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