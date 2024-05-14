Baza: поезд сошел с рельсов в Волгоградской области из-за атаки беспилотника

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Пожарные локализовали основной очаг пожара на месте схода поезда с рельсов, пишет Baza
Пожарные локализовали основной очаг пожара на месте схода поезда с рельсов, пишет Baza Фото:
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Поезд в Волгоградской области сошел с рельсов из-за атаки дрона. В результате инцидента загорелись две цистерны с топливом.

"Причиной схода грузового поезда стала атака беспилотника", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате атаки вспыхнули два вагона, перевозивших топливо. Согласно предварительным данным, одна из цистерн взорвалась.

В результате инцидента произошел разлив топлива. Девять вагонов вышли из строя. На данный момент основной очаг пожара удалось локализовать, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В ночь на 14 мая в Волгоградской области произошел сход вагонов с рельсов. В РЖД сообщали, что причиной инцидента стали "действия третьих лиц". Происшествие произошло на станции Котлубань Приволжской железной дороги. Пострадавших нет, однако движение поездов остановлено.

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Поезд в Волгоградской области сошел с рельсов из-за атаки дрона. В результате инцидента загорелись две цистерны с топливом. "Причиной схода грузового поезда стала атака беспилотника", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в результате атаки вспыхнули два вагона, перевозивших топливо. Согласно предварительным данным, одна из цистерн взорвалась. В результате инцидента произошел разлив топлива. Девять вагонов вышли из строя. На данный момент основной очаг пожара удалось локализовать, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 14 мая в Волгоградской области произошел сход вагонов с рельсов. В РЖД сообщали, что причиной инцидента стали "действия третьих лиц". Происшествие произошло на станции Котлубань Приволжской железной дороги. Пострадавших нет, однако движение поездов остановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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