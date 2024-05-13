13 мая 2024

Свердловчанин на БелАЗе сорвался с 75-метровой высоты. Фото, видео

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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, добыча руды, спецтехника, белаз, качканарский гок, кгок, евраз кгок
Рабочий погиб под завалом до приезда медиков Фото:

В Качканаре (Свердловской область) днем 13 мая 37-летний водитель БелАЗа съехал с дороги и перевернулся в карьер с 75-метровой высоты на автотракторном цеху (АТЦ). Мужчина погиб до приезда медиков, рассказал URA.RU читатель агентства.

«На АТЦ в 15:40 произошло опрокидывание груженого БелАЗа с высоты примерно 75 метров. Мужчина, по предварительным данным, погиб. На место вызвали сотрудников скоро помощи», — сказал собеседник.

В региональном УГИБДД подтвердили информацию о смертельной аварии. «Водитель при движении задним ходом на территории промышленного объекта, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — отметили в ведомстве. На месте происшествия силовики провели процессуальные действия, окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Представители Главного карьера Качканара (ГОК) пояснили, что в результате происшествия водитель подрядной организации «Ванадий-транспорт» получил травму, несовместимую с жизнью. Сейчас на предприятии создана комиссия и ведется расследование. «Администрация и коллектив комбината выражают соболезнования родным и близким пострадавшего», — подытожили в пресс-службе ГОКа.

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В Качканаре (Свердловской область) днем 13 мая 37-летний водитель БелАЗа съехал с дороги и перевернулся в карьер с 75-метровой высоты на автотракторном цеху (АТЦ). Мужчина погиб до приезда медиков, рассказал URA.RU читатель агентства. «На АТЦ в 15:40 произошло опрокидывание груженого БелАЗа с высоты примерно 75 метров. Мужчина, по предварительным данным, погиб. На место вызвали сотрудников скоро помощи», — сказал собеседник. В региональном УГИБДД подтвердили информацию о смертельной аварии. «Водитель при движении задним ходом на территории промышленного объекта, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — отметили в ведомстве. На месте происшествия силовики провели процессуальные действия, окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия. Представители Главного карьера Качканара (ГОК) пояснили, что в результате происшествия водитель подрядной организации «Ванадий-транспорт» получил травму, несовместимую с жизнью. Сейчас на предприятии создана комиссия и ведется расследование. «Администрация и коллектив комбината выражают соболезнования родным и близким пострадавшего», — подытожили в пресс-службе ГОКа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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