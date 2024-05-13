В Качканаре (Свердловской область) днем 13 мая 37-летний водитель БелАЗа съехал с дороги и перевернулся в карьер с 75-метровой высоты на автотракторном цеху (АТЦ). Мужчина погиб до приезда медиков, рассказал URA.RU читатель агентства.
«На АТЦ в 15:40 произошло опрокидывание груженого БелАЗа с высоты примерно 75 метров. Мужчина, по предварительным данным, погиб. На место вызвали сотрудников скоро помощи», — сказал собеседник.
В региональном УГИБДД подтвердили информацию о смертельной аварии. «Водитель при движении задним ходом на территории промышленного объекта, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — отметили в ведомстве. На месте происшествия силовики провели процессуальные действия, окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.
Представители Главного карьера Качканара (ГОК) пояснили, что в результате происшествия водитель подрядной организации «Ванадий-транспорт» получил травму, несовместимую с жизнью. Сейчас на предприятии создана комиссия и ведется расследование. «Администрация и коллектив комбината выражают соболезнования родным и близким пострадавшего», — подытожили в пресс-службе ГОКа.
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